台北松菸商圈2024年挾四大利多，躍居台北一級商圈新勢力。誠品生活松菸24小時書店預計1月20日營運，遠東SOGO CITY在大巨蛋將開幕，日本職棒讀賣巨人成軍90周年紀念3月在大巨蛋開打，及北市府力邀美國流行天后泰勒絲到大巨蛋開演場會，匯聚文創、運動、娛樂、百貨四大經濟，人氣與買氣可期。
據統計，松山文創園區2023年入園參觀人次已突破800萬人次，創下園區2011年開園以來新高。2022年2月台灣燈會在松菸，吸引百萬賞燈人潮創下單月紀錄；台北大巨蛋2023年11月營運測試及12月亞錦賽開打，吸引逾萬人觀賽與民眾入園，合計11～12月入園人次較疫前2019年同期成長12％。
預估誠品生活松菸24小時書店營運、日職讀賣巨人成軍90周年紀念大巨蛋交流賽、遠東SOGO CITY在大巨蛋開幕等活動帶動下，2024年大松菸基地將有超過千萬人次參觀。
誠品董事長吳旻潔也看好台北松菸文創商圈，表示1月20日起松菸將接棒成為24小時書店，商業空間與書目量體都會擴大，圖書量體大幅增加3倍至逾10萬種，並集合誠品畫廊、藝文電影院、多功能表演廳、黑膠音樂館、誠品兒童館、文具館、誠品行旅、誠品酒窖，是誠品集團業種最豐富的場域，預計2024年松菸店業績將年增3～4成。
鄰近的台北大巨蛋日前啟用，在8天內吸引逾10萬人開箱朝聖。2024年3月日本職棒讀賣巨人成軍90周年將來台與中信兄弟、樂天桃猿在大巨蛋舉辦交流賽，此外棒協也有意讓年底的「世界十二強」賽事落腳大巨蛋。
除運動經濟，大巨蛋的演唱會經濟也受矚目，粉絲紛紛敲碗天團、天后進場。日前台北市長蔣萬安透露將邀泰勒絲到台北大巨蛋舉行演場會，台北市副市長李四川透露，美方將在1月8日開會討論是否可行，可能開唱時間會在2月日本與3月新加坡之間的空檔。泰勒絲在新加坡這次亞洲巡迴5萬張票秒殺，候補人數高達25萬，如果來台灣舉辦一場5萬人，演出5場25萬人，帶來經濟效應可觀。
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