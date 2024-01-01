東南亞多個國家先後跟進調整2024年最低薪資或基本工資，對於已在當地設廠的廠商，恐徒增人事費用，但因東南亞國家的最低工資，仍低於大陸及台灣，包括寶成、豐泰及宏全等多家上市公司，仍持續擴大越南及印尼等國的營運布局。鈺齊-KY、志強-KY等製鞋業者，更首度進軍印尼設廠。
豐泰發言人陳麗琴表示，豐泰成品鞋產能未來每年以平均7％～10％的速度擴張，以因應客戶訂單成長需求，豐泰集團製鞋生產重心仍以東南亞及印度為主。
豐泰位於越南平順省南河廠區土地逾15公頃，已增資3,100萬美元分期投資，初期先設一條生產線，之後逐條擴增。豐泰印尼廠區設立Rich Valley鞋廠第一期廠房，以擴大集團製鞋產能。豐泰另設立印度子公司，預定2024年第一季投產，初期先設1條製鞋生產線。
鈺齊生產廠區包括大陸、越南、柬埔寨等地，其中越南規模最大，當地工廠包括鈺齊總廠、鈺興總廠、鈺鋐總廠、鈺齊興安廠等處，另還有3處鞋面分廠，並計畫新設鈺騰廠，落腳在越南太平省東興縣，面積約6公頃。另鈺齊於2021年購入印尼約26公頃土地著手設廠。
鈺齊主要生產專業運動鞋及高功能戶外鞋，2023年新增Athletics、Chiruca、Dainese、Goldwin及Deckers X Lab等5家品牌客戶，累計客戶數逾50家，因應客戶與訂單成長需求，並加速擴充產能。
志強-KY旗下印尼新廠預計2024年量產，第一期月產能約50萬雙，印尼新廠主要提供Brooks品牌的需求。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：