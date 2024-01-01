東南亞多個國家先後跟進調整2024年最低薪資或基本工資，對於已在當地設廠的廠商，恐徒增人事費用，但因東南亞國家的最低工資，仍低於大陸及台灣，包括寶成、豐泰及宏全等多家上市公司，仍持續擴大越南及印尼等國的營運布局。鈺齊-KY、志強-KY等製鞋業者，更首度進軍印尼設廠。

豐泰發言人陳麗琴表示，豐泰成品鞋產能未來每年以平均7％～10％的速度擴張，以因應客戶訂單成長需求，豐泰集團製鞋生產重心仍以東南亞及印度為主。

豐泰位於越南平順省南河廠區土地逾15公頃，已增資3,100萬美元分期投資，初期先設一條生產線，之後逐條擴增。豐泰印尼廠區設立Rich Valley鞋廠第一期廠房，以擴大集團製鞋產能。豐泰另設立印度子公司，預定2024年第一季投產，初期先設1條製鞋生產線。

鈺齊生產廠區包括大陸、越南、柬埔寨等地，其中越南規模最大，當地工廠包括鈺齊總廠、鈺興總廠、鈺鋐總廠、鈺齊興安廠等處，另還有3處鞋面分廠，並計畫新設鈺騰廠，落腳在越南太平省東興縣，面積約6公頃。另鈺齊於2021年購入印尼約26公頃土地著手設廠。

鈺齊主要生產專業運動鞋及高功能戶外鞋，2023年新增Athletics、Chiruca、Dainese、Goldwin及Deckers X Lab等5家品牌客戶，累計客戶數逾50家，因應客戶與訂單成長需求，並加速擴充產能。

志強-KY旗下印尼新廠預計2024年量產，第一期月產能約50萬雙，印尼新廠主要提供Brooks品牌的需求。