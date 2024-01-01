東南亞各國最新最低薪資或基本工資調整方案

疫後東南亞經濟復甦力道增強，各國掀起調高最低薪資或基本工資，越南國家薪資委員會已通過自2024年7月起，及2025年各地區最低薪資調升6％；鄰近的柬埔寨，2024年最低薪資也調高2％，南向發展台商面臨人事成本上漲壓力。

無獨有偶，印尼2024年調高基本工資，分區漲幅介於1.31～2.66％不等。例如宏全印尼美那多廠，由每月348.5萬印尼盾調高至354.5萬印尼盾；泗水廠由原逾450.47萬印尼盾，調高至462.47萬印尼盾。

緬甸每天八小時工作日的最低工資已率先於2023年10月由原4,800緬元調高至5,800緬元，漲幅高達20.83％，且不分行業和工作場所一體適用。

柬埔寨2024年1月最低薪資，由原來的200美元增至204美元，漲幅2％。鈺齊-KY強調，旗下各廠區，當地政府只要有調整基本工資或最低薪資，公司都會依規定調整。

越南從2024年7月1日起最低薪資調升6％，該國適用最低薪資共分4區，第一區為胡志明市及河內等精華區，每月最低薪資從目前的468萬越南盾提高為496萬越南盾，漲幅5.98％。

越南第二區從目前416萬越南盾提高至441萬越南盾，漲幅6％；第三區從364萬越南盾提高為386萬越南盾，漲幅6.04％；第四區從325萬越南盾提高至345萬越南盾，漲幅6.15％。

至於越南類似地區的最低薪資，國家薪資委員會也贊成從2024年7月1日起，調升6％的方案。

已赴越南設廠的台商，包括製鞋業的寶成、豐泰、鈺齊-KY、志強-KY、輪胎業的正新、建大，飲料包材業的宏全，及雨成衣業的達新等多家上市公司，均表示越南此波漲薪後，薪資水準仍低於台灣與大陸，除都將依當地法令辦理，也會持續在當地投資。

已赴緬甸設廠的台商，包括宏全、達新、寶成及亞光等中部多家上市公司。達新表示，疫情前，緬甸員工數約1,700～1,800人。疫情後，緬甸目前員工數1,300人，但公司未來會動態調整人力，即隨著訂單增加而增加招聘人數，以因應訂單生產變化。