相較於國際機場免稅店積極備戰，迎接2024年回流的國際旅客購物商機，位於離島的免稅店業者，因應陸客大減等變局，紛紛啟動轉型，瞄準在地消費市場。
昇恆昌離島免稅商場包括澎湖、金門兩店，在緊臨飯店前提下，過去主力客以大陸、國內觀光客為主，因此免稅商場從一樓起即以國際精品為招商標準，不過在經過陸團禁令後，大陸觀光客大減，即啟動轉型商場化，引進餐廳與地下美食街重塑，並加入特力屋首家離島門市，亦進一步成為疫情期間台灣旅客與在地客遊逛商場。
其中地下美食街就引進四家餐廳，三樓亦有2家餐廳，更在2020至2022年疫情期境外令吸引不少國旅商機，今年因國境開放國人出國潮，影響國旅赴離島觀光人潮，為刺激離島觀光，澎湖縣府更規劃明年澎湖花火節延長為三個月，以衝出新動能，昇恆昌亦準備改裝引進2家新餐廳包括燒肉眾、雲象泰式料理等。
金門免稅商場金湖廣場也是自2022年起改裝，包括引進特力屋、日本札晃藥妝等，全台業績排名表現優異，2023年7月起更有一樓進駐金門首家麥當勞、星巴克與趕在年底前開幕的頂級超市Mia C’bon，規模逾300坪，進口生鮮與零食等商品占比高達6成，並有金門首家吳寶春麵包店中店等，加上進口清酒、葡萄酒等酒窟等更是備受在地7萬常住居民關注，原來一樓至少10家一線國際精品則以outlet型態進行販售，至於2、3樓國際精品與香水化妝品等亦以輕奢、流行香氛為主。
根據旅行社業者指出，離島免稅商品雖有10萬元限制，但相對在疫情期間成了國旅採購菸酒與免稅精品重地，疫後除了國旅採買外，小三通到金門採買也不少，且因應中國通縮嚴重，即使到金門採買也都是以輕奢精品為主，也因此未來精品改裝會以輕奢與餐飲為主力。
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