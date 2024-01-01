2023年機場人流回復逾8成，疫情虧損三年的免稅店業者儘管跟著開門做生意，卻因航班尚未恢復至疫情前水準，且國人出國潮往外消費居多，業績復甦還差疫前一半。隨2024年可能開放陸團，不僅旅行社積極往中國布樁，免稅業者亦積極改裝引新櫃，其中又以擴大餐飲為主力，期迎來旅客上門。
根據民航局統計，2023年前11月出入境旅客全台總計4,718萬人次，其中桃園國際機場出入境（含過境旅客）就占9成，桃機公司預估全年桃機出入境人流可恢復至疫情前的8成水準，進駐機場的商家，包括昇恆昌、采盟、義美、新東陽計有20多家業者所承租區域將全面營業，昇恆昌、采盟更擴大招攬餐飲業進駐。
昇恆昌在2023年8月即在二航廈C區打造打造「C3街口食趣主題候機室暨餐飲服務區」，並引進林聰明沙鍋魚頭、樂沐餅舖、馬祖新村車輪餅等知名餐飲品牌進駐，蔚為話題。
采盟免稅店不落人後，在疫情前即規劃投資的興波咖啡、春水堂等，歷經三年疫情停滯工程，2023年趕上出國潮開幕，均成為出入境旅客飲食新選擇，而小南門美食基於CP值高且兼具台灣小吃特質，回轉率高業績相當亮眼。業者指出，2024年將陸續引進新餐飲櫃位，主要是在疫情三年因國境管制沒人沒生意，有不少業者撤出，必須加快補足空櫃。
為刺激國際客來台觀光與消費，觀光署與經濟部在2023年底宣布為刺激商務客來台消費，1月2日起受理申請順道觀光補助，提供來台的外國商務人士每人周間新台幣2,000元補助，周末則為1,500元，但若選擇金質旅遊行程，補助金額可提高至2,000元，盼促進會展和觀光旅遊商機；此外，2024年春節前宣布解禁，2024年3月開放台灣團客到大陸旅遊，年前就有不少旅行社到中國大陸踩線布樁，期對岸亦開放陸團來台，帶動觀光經濟再起。
為迎來2024年可能的龐大機場人流，免稅業者更是加緊全台各店改裝，其中機場國際精品亦有不少變化，除一線國際精品外，將積極引進輕奢精品品牌，且化妝品、香氛等專區亦將進行全部改裝。
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