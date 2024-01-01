大陸交通運輸部最新統計，2023年12月30日、也是2024年元旦假期首日，全大陸鐵路、公路、水路、民航發送旅客總量4,176.8萬人次，比2023年元旦假期首日增長73.3％。不少熱門景區周邊住宿早在數月前就被訂購一空，旅遊熱度持續回升。
央視新聞報導，大陸官方統計，元旦假期首日，鐵路預計發送旅客1,580萬人次；公路發送旅客2,348.7萬人次；水路發送旅客60萬人次；民航發送旅客188.1萬人次。
線上旅遊平台數據顯示，元旦假期旅遊預訂量年增4倍，其中機票訂單年增4倍，酒店預訂量年增5倍。而溫泉、追極光、音樂演出、戶外登山、看煙花等，是元旦假期最火爆的出遊主題。
旅遊平台馬蜂窩統計，近一周「跨年目的地」相關搜尋熱度漲幅高達266％，上海、北京、廣州、成都、哈爾濱、重慶、香港、西安、三亞、澳門位列跨年熱門城市前十。
以這兩年最火爆的冰雪旅遊來看，多個東北城市在2024年元旦假期使出渾身解數，推出多種冰雪活動吸引觀光客。
冰城哈爾濱的冰雪大世界趕在2023年12月18日正式開園，推出元旦期間「萬人蹦迪（跳舞）」的活動，帶動哈爾濱搜尋熱度一周內激增300％。途家平台資料顯示，哈爾濱元旦民宿預訂量較2023年狂增27倍、瀋陽增長20倍。
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