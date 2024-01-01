2023年紅海商船遇襲大事紀

2023年最後時分國際局勢依舊動盪。航運巨擘馬士基（Maersk）旗下一艘貨輪12月30日再度遭遇葉門叛軍組織「青年運動」（Houthi）的飛彈攻擊。美軍驅逐艦隨即出動護航並擊落兩枚飛彈。馬士基31日宣布，紅海所有航行業務暫停48小時。另外，俄烏緊張局勢也升高，雙方在2023年最後一周提高攻擊火力，導致死傷人數持續擴大。

美國中央司令部表示， 懸掛新加坡國旗的貨輪「馬士基杭州號」（Maersk Hangzhou）當地時間30日晚間8點30分時通報，該船經過南紅海時遭到飛彈襲擊並請求援助。

周邊巡航的美軍驅逐艦「格雷夫利號」（USS Gravely）與「拉布恩號」（USS Laboon）立即趕到，前者成功擊落由青年運動發射的兩枚反艦彈道飛彈。幸好馬士基杭州號航行功能依然正常，也沒有人員傷亡。

馬士基證實，該船隻從新加坡出發前往埃及蘇伊士港，途中經過曼德海峽時，船員發現甲板上出現「閃光」。

美國中央司令部指出，這是青年運動自2023年11月19日劫持「銀河領袖號」（Galaxy Leader）以來，對國際海運發動的第23次的非法攻擊行動。

伊朗支持的青年運動多次襲擊航行紅海的船隻，藉此施壓以色列停止對於巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的攻擊行動。

在美國為首的聯軍護航下，馬士基上周剛恢復旗下貨船通過紅海航線，但青年運動新一波攻擊打斷他們恢復紅海營運的計畫。部分航運商基於安全考量繼續繞道而行。

另一方面，俄烏戰事緊張局勢持續升高。烏克蘭2023年12月30日對俄羅斯西部城市別爾哥羅德（Belgorod）發動攻擊，造成至少24人死亡、111人受傷。