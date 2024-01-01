遊戲業在2024年依舊有「戲」。「中網銀」扮程咬金搶「南智冠」經營權戲碼上演，雙方持續攻防；遊戲三大廠商分別於北中南各領風騷，而2023年賺逾四個股本的鈊象，2024年熱度持續，更有機會蟬聯類股獲利王寶座。
因智冠經營權之爭，「南智冠」、「中網銀」、「北橘子」三分天下之勢，再度受到關注。智冠總部位於高雄，在遊戲通路點數卡市占率達6成，為遊戲通路龍頭。目前最主要核心業務為一條龍式的遊戲服務。「南智冠」轉投資完整，涵蓋研發、遊戲營運、雲端服務、第三方支付、電子支付、遊戲音樂製作等等。
而總部位於台中的網銀國際，一直相當低調，其所經營的「星城Online」，不但是自研產品，也是相當賺錢的遊戲平台。網銀還培養了台灣第一支電競團隊「閃電狼」。
此外，在樂陞國際陷入危機時，網銀董事長蕭政豪也接收了樂陞的研發團隊。
網銀透過股權投資，成為上櫃遊戲股橘子和宇峻的大股東，並以3成左右的持股，吃下華義國際。華義國際多款遊戲，與星城Online平台維持聯運。網銀6年前也成為智冠股東，泛網銀集團持股智冠由18％，一路加碼至27％，智冠與榮剛換股後仍有25％持股，「中網銀」持續擴大布局動作。
有「北橘子」之稱的遊戲橘子，則是在網路遊戲時代崛起，並以一款「天堂Online」縱橫市場多年，近年再以「天堂M」行動遊戲再創巔峰。不過，橘子自研遊戲並無成功之作，仍以代理產品為主，但其優勢為創意以及行銷。
橘子近期朝泛娛樂集團定位發展。包括成立beanfun!平台，發展文創、漫畫、娛樂等內容及IP，同時引進知名的IP做多元化延伸。
如果以獲利角度來看。遊戲業界獲利王仍為鈊象電子莫屬。鈊象主力產品為麻將類休閒遊戲「明星三缺一」，國外則是主打博奕類型的老虎機及商用機台。法人表示，2023年鈊象每股獲利穩賺四個股本。
鈊象歐洲、加拿大市場等今年陸續發酵，維持高獲利水準應可期待。
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