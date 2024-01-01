時序進入2024年，資通訊產業季節性淡季來臨，而遊戲族群則因為史上最長寒假、台北國際電玩展（TGS）與農曆春節等三大利多串聯，將更加帶旺原本就是旺季的業績表現；包括智冠、鈊象、網龍、大宇資、華義、橘子等業者，均有新產品或活動於寒假推出。而智冠、網龍及大宇資更將透過參加TGS的B2B商務區，爭取跨國合作機會。
多所國立大學為銜接國際學制，於去年耶誕節就展開寒假，使得這次假期長達54天，為史上最長寒假。加上1月25日TGS登場，預期炒熱遊戲族群營運展望，加上2月緊接農曆春節，三大利多加持2024年首季遊戲娛樂業旺季效應可期。
往年農曆春節期間，休閒及博弈遊戲更是熱門。鈊象線上麻將「明星三缺一Online」、網銀國際的博奕類型遊戲「星城Online」、華義國際則是有Mass for the Dead IP星城聯運產品，都有基本玩家支持。而遊戲橘子今年寒假期間則主推「新楓之谷」六轉全新改版。試圖在今年春節再衝一波好成績。
大宇資則規劃寒假期間推出Voice Love on air自研商品，另一款「女鬼橋2」預計2月底、3月初上市；智冠集團也表示，既有遊戲產品在寒假期間均有新活動推出；中華網龍1月將在STEAM平台推出經典線上遊戲「吞食天地2：誕生Reborn」，本季也將在海外市場陸續推出兩款手遊「吞食天地 多元宇宙」區塊鏈玩法版本及「飄流幻境M」英文版。
值得一提的是，智冠、網龍及大宇資均會參加TGS的B2B商展區。智冠將展示遊戲一條龍服務，希望成為國際遊戲業者進軍台灣的首選合作夥伴。
網龍此次TGS，將展示自研商品IP，如「吞食天地」、「戀愛盒子」、「漂流幻境」、「武林群俠傳」、「黃易群俠傳」、「中華英雄」、「天子傳奇」，希望與海外營運商展開IP授權及合作開發。大宇資則希望透過TGS商務區，與海外潛在的代理商洽談授權合作機會。
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