台經、中經兩智庫的廠商調查顯示，2024年製造業最理想的三大投資地點：台灣、東南亞、中國大陸，就新增產能或營運設備新據點，排名前三位亦是台灣、東協、中國。據兩院研究員分析，廠商投資台灣是基於供應鏈升級需求，東協地區則因當地電子業正茁壯，加以台灣製品不利於和RCEP關稅上的競爭，中國更有ECFA取消項目持續增加，業者需要及早布局境內市場，自我彌補政府在對外關稅談判上的弱勢。
製造業的持續投資，代表有能力追求企業成長，首選以資源調度熟悉的母國優先。中經院調查，2023年下半年有58.1％製造業者「已經」或「計劃」新增產線或產能，近7成以台灣為第一據點，亦符合2018年中美貿易戰以來的主流，惟加權比重已出現下降；至於台廠布局全球，多數為上游大廠客戶的指定，如近二年半導體產業；台經院、中經院追蹤調查，比較2023、2024年製造業投資行動，美國、中國也略有下降，東協地區則大幅增加。
台經院產經資料庫總監劉佩真從半導體業分析，南洋半導體島鏈正在崛起，台廠視為機會、也擔憂是潛在威脅，如越南2023年在北部啟動34座新工業區吸引高科技製造，電子五哥在當地擴廠，跨國大廠與其官方簽署IC人才培育，馬來西亞、泰國等都由政府鉅資塑造自己的高科技製造。
中經院台灣東協研究中心主任徐遵慈以RCEP進程認為，台灣製造業者有「不得不」的苦衷需要在RCEP境內增設生產線，因其成員國在2023年下半年全部適用，彼此關稅降低並不是最大優惠，而是「Back to Back原產地證書」貿易便捷化措施，能讓中國的所有成員國間半成品在區域內組裝，出口到日本，由台灣出口的中間材無法和RCEP半成品競爭。
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