公股銀行2023年房貸因新青安帶動，包括第一銀行、華南銀行、合庫銀行估年增率約6％～8％，至於2024年將努力朝年增率3％起跳，一銀更喊出5％～7％的成長目標。
公股銀主管說，2024年房貸策略鎖定三大策略來穩住房貸成長數字，即政策性房貸、自住優質客、轉貸戶。政策性房貸鎖定公教人員、新青安房貸等，由於嚴格資格限制，對銀行風險降低許多；自住優質客鎖定收入穩固的「師」級客戶，如會計師、律師等，或前五百大企業員工，都可穩固房貸成長。
一銀2023年11月底房貸餘額約5,000億元、年成長逾8％，全年估計差異不大，主要因積極招攬自住及優質客群，並持續經營大型建商分戶案源，因此預估2024年年成長約5％～7％。
華銀2023年11月底房貸餘額5,374億元，預估全年餘額5,461億元，年增402億元或7.9％，除新青安房貸的申辦熱潮，主要以預售屋完工轉整批房貸為目標策略奏效，加以鎖定轉貸戶提供優惠利費率吸客。
華銀指出，2024年房市以自用為主，房貸餘額以維持小幅成長為目標，預計年底餘額成長3％～5％的目標，即餘額約5,624億～5,734億元。
合庫銀2023年下半年撥貸量較上半年提升，預估年底餘額約6,600多億元，年成長逾6％，但對2024年放款成長動能將審慎看待，以穩健成長為目標。
房貸龍頭土銀預估2023年底房貸餘額微幅成長，主要是土建融建案陸續興建完工交屋撥款，但面對當前台灣房市氛圍，並考量業務成長性及授信品質，2024年餘額也預計較2023年微幅成長。
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