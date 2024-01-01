製造業走過低迷的2023年，全球終端需求疲弱、庫存難去化困擾業者一整年。台灣經濟研究院、中華經濟研究院分別調查台灣產業界的2024年營運規劃，不約而同出現製造業將「能源及原物料價格」、「新台幣匯率」列為影響最大的項目之內；而就國際政經情勢，則是中國大陸和美國各自的經濟走勢，製造業者認為對2024年營運的影響程度超過2023年上半年。

針對我國整體產業2024年的景氣預測，台灣經濟研究院針對20個行業廠商進行問卷、加以台經院產經資料庫分析師群的綜合評判，2024年廠商認為有影響的經濟指標，依重要性加權計算，從影響最大排序，第一是原物料價格，其次新台幣匯率，物價排第三，接續有利率、政策法規、投資環境等。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，傳產業的石化、鋼鐵、機械、紡織等行業的2023年一樣疲弱，同時面臨油價跌、中國需求少、消費動能低，以及對匯率波動大，加上ECFA在12月下旬直接取消12項石化產品價惠關稅，對營運的衝擊更大。

中經院調查製造業者判定的總經情勢議題影響力，製造業關注排名第一的議題為「國際能源及原物料價格」和「美國經濟走勢」，勾選比例為61.5％；「中國經濟走勢」排名第二，勾選比例57.7％；製造業者關注議題排名第三為「匯率波動」，勾選比例相較2023上半年攀升8.4個百分點至54.6％。

中經院指出，廠商非常關切新台幣匯率變動，對主要國際貨幣的美元，2023年12月調查時有近半數（49.2％）業者認為會走升，明顯較6月時調查的23.5％高出許多，主要是美國聯準會自8月起多次釋出暫停升息的鴿聲。