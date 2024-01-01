政府發行永續債傳捷報，高雄市政府繼2023年12月19日取得全國首檔政府綠色債券發行資格後，已於12月29日完成招標，市場反應熱烈，計15家投資機構投標，投標倍數達近6倍，最終八家得標，總計達新台幣20億元。
櫃買中心推動永續債不遺餘力，包含綠色、社會責任及可持續發展債券三大區塊。發行人所發行之債券，依據證券櫃檯櫃買賣中心「永續發展債券作業要點」之規定，取具綠色債券資格認可，並申請債券為櫃檯買賣，即為綠色債券。
櫃買中心指出，高雄市成政府發行永續債的首例，有望帶動後續政府機關跟進，亦將帶動含政府、金融機構、民間機構朝永續發展的目標邁進。
高雄市政府財政局局長陳勇勝表示，本次綠色債券發行20億元，利率1.27％，利息節省幅度高達30％，在不增加債務下，辦理捷運紅橘線計畫既有借款舉新還舊，未來可節省更多利息支出，將轉用於加速推動環境永續建設上。
高雄市市長陳其邁上任後，以建立安居、樂業、合宜生態的綠色永續城市為職責，陳勇勝指出，發行政府綠色債券，可推動綠色經濟轉型，提供一個安全的投資管道，讓有意善盡企業社會責任的投資人共同參與，引進民間資金投入環境永續建設上。
利用綠色債券利率固定、較低的特性，在不增加債務前提下，陳勇勝說，以較低成本資金取代既有高利率銀行借款，並將節省的利息支出轉為環境永續建設之用，進一步加速淨零城市轉型，除讓財政更健全外，也將提供市民更好的生活環境，可說是政府、投資人及市民共創三贏。
陳勇勝強調，淨零永續已是全世界各國不可迴避的課題，也是市府、企業乃至於每個人的責任，市府今年已通過「高雄市淨零城市發展自治條例」，更進一步整合各局處資源成立「高雄市政府永續發展暨氣候變遷因應推動會」，未來將以環境永續、企業永續以及財政永續為努力目標持續邁進。
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