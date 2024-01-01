2023年房屋買賣移轉在新青安房貸帶動下，出現甩尾態勢，雖仍是連二年衰退，但預估全年約30.6萬棟、年減5％以內，公股銀行展望2024年，因通膨趨緩、各國啟動降息及總統大選後，房市將漸入佳境，將有機會終止連二年衰退，全年挑戰2022年的31.8萬棟，甚至2020年的32.6萬棟。
房屋買賣移轉2022年達31.8萬棟、年減8.6％，2023年下半年開始出現年增率轉正，且幅度不斷擴大，到11月年增率達21.86％。公股銀估計，受惠新青安政策及年底前交屋潮，2023年12月可望有3萬棟以上，全年估計約30.6萬棟，年減5％以內。
公股銀表示，2023年主要因全球在2022年暴力升息後造成高利率環境衝擊，加上國內平均地權條例、囤房稅2.0上路，2024年大選更是影響房市的重中之重，還好有新青安房貸上路，帶動房市2023年表現比預期還要好。從政府開始討論平均地權條例、囤房稅2.0後，投資客大舉竄逃，加上多次升息衝擊，現在市場投資客已近乎絕跡。
展望2024年房市，一銀、華銀、合庫銀主管評估，央行持續管控房市及「平均地權條例」修正案上路，政府住宅政策也以社宅興建、租金補貼與囤房稅等為主軸，預估未來仍全靠自住需求剛性買盤為主，呈現「量穩價平緩」走勢。
觀察融資環境健全，市場資金充裕，新青安房貸上路有利首購自住客購屋，提供房市買盤支撐，2024年成交量有望維持穩定。但後市仍須視總體經濟發展、房市政策、國內利率水準、營建成本及買賣雙方對價格認知的調整方向等而定。
房貸龍頭土銀分析，房市多空因素交雜，多方為民眾自住剛性買盤逐漸回籠，且部分將房地產視為抗通膨最佳標的，長期置產買盤仍在，加上營建成本仍處相對高點，對房價具一定支撐，新青安政策減輕房貸部分壓力，有助買氣提升；空方為國內外經濟前景不確定性，影響民眾購屋意願及政府房市調控政策持續，建商態度趨保守，衝擊市場信心。
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