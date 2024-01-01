2024一開年，台灣就將迎來關鍵的中華民國總統及立法委員選舉投票，目前選情呈現膠著狀態，兩大黨總統候選人民意支持度接近，立法委員選舉朝野政黨選情也在伯仲之間。選舉結果無論執政權歸哪個政黨，該黨在立法院很可能無法掌握過半席次，甚至連最大政黨都不是，甚至可能出現三黨都不過半的情況。政黨之間的合縱連橫將對執政黨產生較大牽動作用；無論如何，民進黨近八年來全面執政的優勢恐將不復存在。

一黨全面執政有其便利之處，行政權與立法權盡歸一黨，權力一把抓，如臂使指，在野黨在大政方針上沒有置啄餘地。一黨全面執政決策效率高，政策與立法即使過程中有爭論，也只是走過場，最終仍由政黨定奪，至於是否稍作妥協，接納在野黨的一部分意見，則奚由執政黨決定。在野黨沒有參與決策與決議的空間，頂多只有政策批判及議事干擾的餘地，而沒有實質的決定力與影響力。

過去七年多，台灣的中央政府就是這麼運作的，民進黨兩次中央層級選舉大勝，執政權與立法權盡納囊中，完全掌控政策與立法大權，如何訂立政策、編列預算、立什麼法以及權利如何分配，全然依循民進黨的主觀意志。民進黨也老實不客氣，把權力用滿甚至用過頭，一黨決策、一黨立法、一黨專權，在野黨只能狗吠火車，幾乎成為民主政治的點綴品。

權力的鐵律是權力帶來腐敗，絕對的權力帶來絕對的腐敗；所謂腐敗，不限於貪腐，濫權也是一種腐敗行為。絕對的權力必然帶來絕對的濫權，可說是古今中外不變的法則，屢試不爽。

民進黨全面執政的權力濫用情況俯拾皆是，不僅決策、立法與用人一無例外，甚至憲政體制的分權制衡功能不復存在，所有獨立機關的自主機能不見蹤影，媒體全面綠化，公民社會該有的多元性價值也蕩然無存。在野黨批評民進黨七年多來一黨專政，或許言過其實，但說其威權統治堪稱允當。缺乏制衡功能的政治體系，掌權者很難不流於威權治理，一切取決於己意，整個體系臣服於一黨、一人，其意志得以貫徹到底，利益獲得完全保障。民主政治應有的尊重、包容、妥協、多元全然失去依托。

蔡英文總統最近輔選時一再強調沒有「一黨獨大」這回事，又說國會過半好做事，這絕不符實情。論政府的決策影響力，不但是一黨獨大，甚至是一黨獨行其是，對執政黨而言，這種情況絕對好做事，民進黨享受這個便利近八年，對自身是權力的黃金時期，但對台灣民主而言卻是黑暗時期。近年來海內外興起對民進黨政府「民主獨裁」的批評，可說其來有自，信而有徵。民眾黨黨主席柯文哲甚至提出「民選皇帝」的說法，這一方面源自我們的憲法增修條文授予總統太大、太多權力，卻未課以制衡機制及責任義務，權責極不平衡。另一方面則源自執政黨用權無所節制，以及在野黨太過嬴弱。去年地方公職選舉，執政黨慘敗，主要原因就是眾多民眾不滿執政黨仗勢全權在握而恣意妄為，集體給民進黨一個慘痛的教訓。

這次總統與立委選舉，民進黨候選人民意支持度未能獨占鼇頭，多碰到天花板上不去，而期望政黨輪替的民眾超出5成，顯示民眾對一黨獨大的威權統治感到不滿與不耐，產生改弦更張的心意，不再接受一黨獨大變成一黨專斷，再也無法容忍國會過半變成一黨獨裁。未來無論哪一黨執政，只要政黨之間相互制衡的機制回歸再現，就有希望糾正憲政機關與獨立機關的淪落情狀，讓大法官、監察委員職位不再是政黨打手或政治酬庸，不再是捍衛政權的工具，而黨產會、通傳會（NCC）、中選會等獨立機關有望不再是執政黨的附隨組織。至於警政、檢調單位及文官體制遭政黨惡用的情況應該也會有所改善。立法院變成行政院立法局的現況也有機會調整。

當然，國家重大政策，尤其是兩岸、外交、國防、財經，能源各方面，隨著制衡機制的回復，將有較大的折衝與調和空間，而不致於偏於一端，全然將一黨狹隘之見直接變成政府的政策。最起碼，貪腐橫行無忌的狀況應受到較大的牽制與監督，不致於太過無法無天。

民主政治就是政黨政治，如果在朝黨獨大而在野黨偏小，則制衡機制大大減損，避免濫權的民主核心價值就無從彰顯。如果朝野政黨實力相當，雖然黨爭比較激烈，但權力專斷的可能性會小些，決策的包容性與周延性可能好些，雖然沒有一個政黨或其支持者完全滿意，但民眾對政府的運行方式可能比較放心，民主品質的維繫也可多一分保障。