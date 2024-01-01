總統府31日公布，總統蔡英文1日出席完元旦升旗典禮後，預計08：30在總統府大禮堂發表「2024新年談話」，預料針對七年多來執政成績單將會有回顧與展望，而歷來元旦大多會觸及的兩岸關係談話也備受各界矚目，蔡英文31日也提及兩岸關係基本上是穩定的，因此吸引外商來台投資。

蔡英文元旦公務行程滿滿，除出席6點27分任內最後一次「113年元旦總統府升旗典禮」外，10時30分也會出席「國營台灣鐵路股份有限公司揭牌活動」，下午3時將南下出席「2024高雄環狀輕軌成圓試營運啟航」活動。

總統府預告，蔡英文在元旦當天8點半會有「2024新年談話」，這是她任內最後一次元旦談話，過去七年多來並非年年皆有元旦談話，但2023年元旦新年談話，蔡英文觸及期許執政團隊的施政主軸，對超徵稅收應否還稅於民還發表看法。

今年迎來龍年，520蔡總統即將交棒，近來她輔選所到之處，都帶著非常輕鬆愉快的心情，暢談七年多來政績，尤其津津樂道的是台股已從2016年的8千多點，現在上漲至1萬7千多點，國民生產毛額從17兆元晉升到23兆元之多，台灣已成為全世界第21大經濟體。

總統府以龍的諧音「萬物興龍」製作新年春聯和紅包，元旦總統府從早上4時30分起開放民眾進場，早上9時起蔡英文會和副總統賴清德在總統府敞廳連袂發放春聯及紅包袋。