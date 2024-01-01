強勢美元時代告一段落，外資2023年對台股轉賣為買，隨美聯準會降息預期升溫，專家看好，外資2024年仍有望持續偏多，近期進場卡位的低基期轉機股，包括陽明、永豐金、彰銀、裕民等，元月有望發動補漲攻勢。

外資2023年對台股重新投以關愛目光，回顧外資全年操作，雖上半年大舉回補達3,741億元，但在美元走強、利率狂升的衝擊，7～10月大舉提款5,187億元，所幸隨台積電法說會釋出樂觀展望、通膨降溫催出美聯準會降息預期，順利推動外資近兩月回心轉意，11～12月力挽狂瀾加碼4,201億元。

康和證券投資總監廖繼弘表示，台股2023年雖強漲，但第四季以來主流領攻族群均不夠明確，市場多數投資人的交易策略也偏向短線，不同類股頻打游擊戰，現階段仍建議投資人把握「低接不追高」原則，外資反手加碼股值得留意。

篩選2023年來漲幅落後大盤，且2023年12月外資持股比率上揚、近十日買超的個股，共有陽明、永豐金、彰銀、玉山金、裕民、長榮、景碩、開發金、國票金、南電、台化、元太、京城銀、台新金、大成鋼、廣積等，期間買超張數介於4,897～17.55萬張；其中，航運股陽明12月來外資大買21.21萬張，單月持股比率大幅攀高4個百分點至17.42％。

外資2023年底大舉買超台股，富邦投顧董事長蕭乾祥認為，這反應出外資對AI PC、半導體等產業趨勢成長族群的認同，且新年度展開，此類族群預估仍將是外資布局的重點，而除半導體、AI族群外，股價位處低基期的記憶體、面板等轉機族群也可望引部分外資進場。（相關新聞見A3）