南韓就業市場出現「中年危機」！隨著人口嚴重高齡化，原本被視為「勞動主力軍」的40多歲人口大幅下降，就業人數也隨之減少。官方數據顯示，在2023年11月，40多歲就業人數創下20年來的新低。

據韓媒《亞洲日報》報導，南韓統計廳的數據顯示，2023年1月至11月，40多歲人口比前一年同期減少12萬人，在所有年齡層中，是繼15歲至29歲青年人口之後減幅最大的族群。青年人口同比減少17.8萬人。

2023年1月至11月，40多歲的就業人數比前一年同期減少5.7萬人，減幅同樣僅次於青年人口的10萬人。

稍早就有報導指出，南韓60歲以上就業人數料在2023年底首次超越40多歲就業族群，意味著60歲以上就業族群將成為僅次於50多歲就業族群的「勞動主力軍」，為時隔60年首度發生逆轉。

2023年1月至11月，60歲以上就業族群占了整體就業人口的22%，超越2022年的20.9%，創下歷史新高，顯示南韓就業市場與人口結構到了產生巨變的關鍵時刻。