全球海運二哥、丹麥航運巨擘馬士基集團（Maersk）上周才宣布返航紅海，可是旗下貨輪「馬士基杭州號」上周六（12／30）晚間遭到葉門叛軍的飛彈擊中。馬士基隨即在周日（12／31）宣布，全面暫停航行紅海航線48小時，隨後再做決定。

原本在以美國為首的「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian，OPG）支援下，馬士基率先宣布恢復航行紅海航道。但「馬士基杭州號」據報在紅海航行期間24小時內遭到2次襲擊。

據路透社等外媒報導，杭州號不但遭到葉門叛軍「青年運動」（Houthi）射飛彈攻擊，還被快艇逼近企圖綁架。美軍雖然立刻馳援，攔截擊落飛彈，並擊沉武裝分子快艇，但顯然已經證明紅海這條航線仍無法恢復安全運作。

馬士基再度停航紅海航線的消息傳出後，引來PTT網友熱烈討論。不少網友認為，國內貨櫃三雄周二開盤時會漲停鎖死，「爽喔 週二無腦噴」、「海運空單保重」、「阿榮重返300」、「週二航海王飆風再起」。

更有不少網友譏諷馬士基顯然一開始就沒看清楚狀況，「馬士基一直是市場反指標」、「我停啦 我又開啦 打我啊笨蛋 然後就被攻擊了」、「48小時不夠吧」、「48小時後再做決定 不夠可以再停48小時」、「當自己神，沒中等風頭過了再擲一次？ 真的Low」。