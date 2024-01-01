2023進入年末，盤點今年十大權值股走勢，專家認為，以Fed宣布可能在2024年降息來看，展望最佳的肯定是半導體族群，及手上有一大堆債券的金控；但如果利率沒降反升，抗通膨個股就以中華電、鴻海、台達電為主。
統計十大權值股中，玩股網專欄作家「玩股講客人」表示，台達電是這兩年唯一都上漲的個股，如果要找「2024最不會下跌的」，台達電可望成為首選。
台達電過去連續40年配發股利，總計配發159.06元，若把時間縮短至過去10年，總計可領現金股息58.34元，若在2014年投入100萬買台達電，每年年初再額外投入6萬元計算，今年底總金額變成366萬，投資報酬率128.8%、平均年化報酬率8.6%。
以下是「玩股講客人」的分享：
2022年睽違已久的萬八其實並不遠，又到了盤點年度績效的時候，2023年漲最兇的絕對是AI概念股，不用說，個股就是以廣達為代表，甚至讓00878、0056賺到績效爆棚，整個族群也拉抬大盤往上衝。
時間邁入2024年，展望怎麼看？當然是要鑑往知來，萬八有沒有機會？要看十大權值股的臉色，所以接下來分成兩部分：第一個是權值股漲幅對照；知道權值股風向之後，第二個就能評估大盤反彈力道有多少。
▲2023年十大權值股漲跌幅回顧
截至目前（2023/12/14）為止，大盤上漲24.87%，0050則有20.83%的表現，為什麼會差到這麼多？原因就在於AI族群大漲，尤其廣達從十名外開始衝高，最巔峰曾經排到第五名，而目前則因為下跌而掉到第八名。
0050成分股調整是落後大盤的，他們每季第一週才調整，以AI股5月開始大漲來說，6月才會開始買進，但漲到8月已經來到波段高點，結果0050在9月才調整持股加碼，買完之後又遇到AI下跌，導致績效落後。其次，聯發科反彈力道猛烈，本來在權值股第3名，目前已經拉到第2名，這也取代台積電成為AI之外的市場焦點。
不過，這也不是說0050就不好，人家也是按照大盤指數配置在買進，如果你要求0050也要跟上大盤速度，那管理費及手續費絕對也會吃掉不少報酬，所以季調整其實已經算可接受了。
再回到十大權值股，漲幅第一的是廣達184.23%，整整翻超過1倍以上，原因大家都很清楚，就是AI龍頭受惠。
而第2名是聯發科上漲54.56%，這主要原因是上游客戶訂單又冒出來，再來是全球升息力道趨緩，這種IC設計公司當然反彈速度就會更快。第3名則是台積電上漲29.77%，這也同樣受惠半導體行情反彈帶動，雖然基本面還沒轉強，但資金已經流入，以上3家都超過大盤績效，持股人在2023年應該都笑咪咪。
再往下看呢，第4名的聯電上漲23.83%，稍微落後大盤一點點，但這還是比0050表現好；第5名則為富邦金15.81%，壽險金控反彈的第一品牌，也不用太意外，畢竟升息力道趨緩了，再加上金融股族群出現反彈行情；第6名是國泰金，也有14.75%的漲幅。
至於第7名到第10名，分別是台達電6.63%、中華電5.75%、台塑化3.74%、鴻海2.1%，這算是表現比較溫吞的族群，而平常這些股票的股性確實也比較牛一點。台達電很簡單，就是全球電源供應器及電動車商機走弱，雖然有AI概念在裡面，但實際上影響並不多；而中華電就是要崩盤才會漲，這是崩盤避險資產股，大盤都上漲這麼多，當然漲幅也不會太高。台塑化則是油價拉回；另鴻海遇到中國利空事件後，殺了不少，但也慢慢反彈回到年初水準。
整體而言，前十大權值股可切成三部分：
1.漲幅超越大盤及0050的族群，就是半導體、AI兩種。
2.上漲維持雙位數反彈則是壽險雙雄。
3.落後大盤則是牛皮股，沒什麼意外。
只看2023年有失公允，所以如果回顧2022年就會更貼近實況，結果同樣十檔權值股一字排開，其實都是一片綠，加權指數下跌21.93%，0050下跌24.26%，以技術性崩盤標準來看，2022年真的殺很慘，符合崩盤的要件。
再回頭看前面十檔股票，殺最慘的就是聯發科45.88%，再來是聯電36.31%、國泰金36%、台積電26.34%、富邦金26.08%，這邊屬於半導體及壽險金控兩大族群，都是升息最大受害者。
接著是廣達也下殺23.65%，這一年還沒有AI題材，主因是全球電腦需求下降，導致庫存問題，才跌這麼慘。另外台塑化下殺16.27%，也是因應油價及需求問題，導致營運衰退，才下跌這麼多。
至於跌幅比較小的則是鴻海4.71%、中華電3%，說好的抗跌性，這時候就發揮得淋漓盡致，不過誇張的是，台達電居然異軍突起，十檔只有他上漲4.18%。
▲展望2024投資策略及萬八時間點？
以FED宣布可能在2024年降息的情況來看，展望最佳的肯定是半導體族群，接著是壽險金控反彈，因為他們手上一票債券。
如果利率沒降反升呢？不要覺得不可能，因為通膨雖然已經控制，但還沒回到2%，仍可能死灰復燃，那麼中華電、鴻海、台達電還是放在口袋名單，甚至是對抗盤整或大盤下殺的選項之一。
但如果你覺得劇本沒這麼簡單，就好比2022年底就一直有謠言說要降息，結果2023年走完都還沒，壽險跟半導體又殺了一段，假設會怕的話，台達電挺過這兩年都維持小漲，這至少能贏過通膨吧？
因為沒有還原股息，不然報酬率會更高一些，再來是台達電有不少電動車及中國地區的業績都出現衰退，這對台達電當然也有一些利多加持。回到理性面來看，2022年、2023年都上漲的權值股，唯一一檔也只有台達電，那麼2024年要找最不會下跌的，這是不是就會成為首選？
整體而言，升息已經到末端，再升也會影響總體經濟及股市，這時候資金就有機會重新流入。再來是第二個問題：何時回到萬八？這應該不用多問了，2024年的機會相當高，尤其是農曆年後的第2季更有機會，畢竟接下來對照2023年低基期，2024年再爛一定也會出現年增，無論是營收或EPS都能成長，而2024年第1季季報會在5月份公布，搞不好4月就提早衝上萬八了，或許拉「積」盤還有可能再現。
免責聲明：本文獲得「玩股網」的授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：