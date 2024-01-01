ESG是股市熱門關鍵字，符合ESG的好公司，在疫情期間抗跌有目共睹，長期股價表現也勝過大盤，價值投資達人股海老牛表示，2023年ESG市值型ETF表現出色，以4檔ESG市值型ETF為例，00850年漲逾21%，00692年漲近20%，皆勝過老大哥0050近18%，看來0050還輸給後輩00850，而00923年化配息率高達6.8%，不輸高股息ETF；新同學00928在2023年5月才上市，是唯一ESG上櫃股，波動較大可觀察。

股海老牛在IG「stockoldbull」表示，台股2023年大漲3793點，創史上次高，其中11月漲逾7.5%，ESG市值型表現相當出色，有2檔近1年報酬甚至超越老大哥0050，老牛將介紹4檔ESG市值型ETF：富邦公司治理（00692）、元大台灣ESG永續（00850）、群益台ESG低碳50（00923）、中信上櫃ESG 30 （00928）。

4檔ESG市值型ETF小檔案（股海老牛提供）

◎何謂ESG？

ESG是聯合國提出，評估企業永續經營的指標，也是3個英文的縮寫，環境保護（Environment）、社會責任（Social）和公司治理（Governance），比如環保要減碳，社會責任要重視員工福利，公司治理則要資訊透明等。

◎名字有ESG就是ESG ETF嗎？

股海老牛說明，名字有ESG的ETF，必須屬環境（E）、社會（S）及治理（G）相關主題之基金，且依據金管會2021年7月發布「ESG相關主題投信基金之資訊揭露事項審查監理原則」之規定，並列於環境、社會及治理基金專區。

若只是在指數編製規則中，有將環境、社會或治理層面納入考量，或投資主題與綠能、永續相關，非屬ESG基金。

◎成分股前5大產業比較：

4檔ETF前3大產業相似，都有電子、半導體等；00928為首檔聚焦上櫃市場及 ESG 的 ETF，指數篩選鎖定上櫃股票，故和其他3者成分股產業差異較大。

◎前5大成分股比較：

00692、00850及00923前5大成分股相似，都有台積電、聯發科、鴻海等，而2023年5月才掛牌上市的00928，以上櫃企業為主，比如元太、中光電、環球晶等，所以成分股和其他3檔相比差異甚大。

◎近1年報酬走勢比較：

00850年漲21.2%，是4檔中表現最優異，緊接著是00692年漲近20%，0050年漲近18%，00923年漲近15%，00928年漲5%，其中00850和00692均勝過老大哥0050。

4檔ESG市值型ETF近1年報酬比一比（股海老牛提供）

股海老牛總結，台灣目前在證交所掛牌上市的ESG ETF共有9檔，合計資產規模超過3千億，可見台灣投資人對ESG的青睞，但短期來看，ESG投資的報酬率較不吃香，會建議以長期投資為主。

而這4檔ESG 市值型ETF中，僅00850為季配息，其他3檔均為半年配。內扣費用來看，00692最低，經理費僅0.15%，而剛上市不久的00928較高，經理費是0.4%。

最特別的是00928，為首檔聚焦上櫃市場及 ESG 的 ETF，而上櫃企業股東較集中，股價波動也可能較大，建議投資人可以先觀察看看。

※免責聲明：本文獲得《股海老牛》授權，文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。