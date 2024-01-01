金融股坐擁獲利穩、配息穩、填息穩，深獲定期定額存股族青睞，除了是政府管制下的特許產業，更重要還「大到不能倒」；2023年14家金控前三季獲利持續擴大，整體累計近3,400億元，年增7.83％，有機會挑戰歷史次高紀錄，然有10家每股盈餘賺逾1元以上，僅剩1家累虧。

資深分析師陳唯泰在Yahoo TV《進擊的荷包》節目中指出，就算中信、國泰、富邦、兆豐、合庫、一銀等銀行「大到不能倒」，也要看股息發放率，才能知道是否賺到錢。

上述6家恰好3家是公股銀行、3家民營銀行，而股東權益報酬率（ROE）排名前段班皆為民營；2022年兆豐金每股稅後純益（EPS）為1.32元，竟然在2023年大方配發現金股利1.24元、股票0.08元，總計1.32元，股息發放率高達百分百，更是投資人最愛。

美國聯準會（Fed）升息力道縮小，帶動公債殖利率滑落，市場擔心美國公債價格持續走跌，影響金融股股價；陳唯泰看好中信金及兆豐金，並建議，可先避開壽險比重高的富邦金、國泰金等。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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