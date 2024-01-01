金融股坐擁獲利穩、配息穩、填息穩，深獲定期定額存股族青睞，除了是政府管制下的特許產業，更重要還「大到不能倒」；2023年14家金控前三季獲利持續擴大，整體累計近3,400億元，年增7.83％，有機會挑戰歷史次高紀錄，然有10家每股盈餘賺逾1元以上，僅剩1家累虧。
資深分析師陳唯泰在Yahoo TV《進擊的荷包》節目中指出，就算中信、國泰、富邦、兆豐、合庫、一銀等銀行「大到不能倒」，也要看股息發放率，才能知道是否賺到錢。
上述6家恰好3家是公股銀行、3家民營銀行，而股東權益報酬率（ROE）排名前段班皆為民營；2022年兆豐金每股稅後純益（EPS）為1.32元，竟然在2023年大方配發現金股利1.24元、股票0.08元，總計1.32元，股息發放率高達百分百，更是投資人最愛。
美國聯準會（Fed）升息力道縮小，帶動公債殖利率滑落，市場擔心美國公債價格持續走跌，影響金融股股價；陳唯泰看好中信金及兆豐金，並建議，可先避開壽險比重高的富邦金、國泰金等。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：