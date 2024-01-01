存股族迎來2024年第1天，金控股利政策自然是聚焦重點，由於不少金融股2023年獲利創高，今年股利政策勢必穩定成長。觀察8大金控，法人以2023年EPS推算，富邦金股利上看2元，兆豐金估1.8元起跳，中信金、台新金、永豐金等3家挑戰1元，開發金、華南金與合庫金則有逾0.6元實力。

法人以2023年獲利與當年度發放的2022年股利比較推估，由於富邦金2022年配發2元股利，包含現金1.5元與股票0.5元，以去年前11月EPS已逾5元推算，富邦金年光是現金股息，就有機會超過2元，殖利率有逾3%水準。

此外，包括兆豐金、中信金、台新金、永豐金、華南金、合庫金等6金控，日前均已相繼表態，2024年股息不縮水，甚至連2023年未發股利的開發金，今年也有望發放。

如股東人數近48萬人的台新金，2022年配發現金股息0.51元、股票股利0.42元，股利合計共0.93元，且2021~2022等2年股利超過1元，法人據此看好，2024年發放的2023年股利，有機會重登1元水準。

2023年前10月已賺贏2022年全年的永豐金，股利政策同樣有望優於前1年度，高層還宣示，免動用資本公積配息，以2022年EPS1.39元，發放包含現金0.6元、股票0.2元在內，合計0.8元股利，只要去年12月獲利續穩，今年發放的股利有機會逼近1元。

擁有逾57萬名股東的中信金，前年即使大環境逆風，仍配出1元現金，2023年營運大幅好轉，外界預估，股利政策應會優於去年，股息至少1元起跳。

至於股東人數名列台股第3多的開發金，財務長黃碧玲日前曾指，目前情況符合法令允許配息的原則，且可用2023年獲利為主要考量。法人預估，開發金2023年稅後純益213億元，EPS上看1.16元，2024年應可發放0.6元股息，殖利率在金控股中名列前茅，87.86萬名股東終於可以鬆口氣。

官股金控部分，龍頭兆豐金總經理蕭玉美曾在法說表示，目前股利政策雖然尚無法明確報告，但董事會跟經營團隊過去幾年都致力維持穩定的股利政策，未來會綜合考量財務比例、股利配發穩定等因素後，再依公司章程擬定配股。

由於兆豐金已連續22年發放股利，法人預估，除2023年全年稅後純益有望以315億元創高，EPS上看2.2元，股息也有望跟進刷新歷史紀錄，以股息發放率8成推算，上看1.8元，以目前股價推算，殖利率約4.6%。

華南金與合庫金部分，合計擁有約84萬名股東，去年各發股息0.59元與0.5元，除股息有望優於今年，法人認為，甚至不排除向2022年的水準看齊，有各發0.78元、1元的可能性。

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