為因應全球節能減碳趨勢，落實我國2050淨零排放政策目標，經濟部持續推動住宅節能，113年開始啟動「住宅燃氣器具節能產品補助」措施，鼓勵民眾將瓦斯爐或熱水器，換成1、2級能效的節能產品。每個家庭可申請汰換瓦斯爐、熱水器各1台，每戶最高補助5千元。(見下表)

經濟部預計投入4億元，全台可補助23萬台，如果換算成二氧化碳的排放量，每年可減少4.3萬噸二氧化碳，1年減碳量相當於111座大安森林公園。

經濟部表示，這次措施預計補助產品包括：

1、瓦斯爐(雙口爐以上)：1級能效產品補助2,000元，2級能效產品補助1,000元。

2、瓦斯熱水器：自然排氣式1級能效產品補助2,000元，2級能效產品補助1,000元；強制排氣式1級能效產品補助3,000元，2級能效產品補助2,000元。

經濟部提醒民眾，補助購買期間為113年1月1日起至4月30日止，想要申請補助者，應於上述期間內購買符合條件之瓦斯爐或熱水器，並備妥相關文件後提出申請，受理申請期間為113年1月1日起至5月15日止。若經費用罄，將提前截止受理申請。

有別過去政府補助汰換電器大多為1年期，這次補助購買期間，只限明年元旦開始到4月底結束，只有短短4個月。

水電業者表示，這項補助有助於民眾在選購熱水器或瓦斯爐時，傾向選擇節能產品，預估相關產品業績可望成長20~30%左右。