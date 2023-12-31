去過南韓的人應該會發現，因為當地民眾非常喜歡喝咖啡，所以在南韓咖啡廳真的到處都是，還有「咖啡共和國」之稱。據統計，今年南韓人均咖啡消費量為405杯，為全球人均消費量152杯的兩倍以上！
南韓《亞洲日報》引用國際諮詢機構歐睿國際（Euromonitor International）的數據報導，全球咖啡消費持續擴大，今年全球咖啡市場規模預計達1131.526美元（約新台幣3.5兆元），較去年成長9%，預計在2027年擴大至1331.575億美元（約新台幣4.1兆元）。
南韓雖然不是咖啡豆主要生產國，但卻是全球第3大咖啡市場，銷量占全球第6名。從2018年起，南韓人均咖啡消費量年均成長2.8%。
報導中指出，南韓咖啡消費持續成長的原因在於忙碌的職場環境、較高的普及度以及多樣化的產品種類等。南韓職場文化特有的快節奏與高集中注意力，都讓上班族迫切需要能緩解疲勞與幫助集中精神的咖啡。
南韓不僅本國民眾咖啡喝得多，同時也在力推咖啡出口。據南韓關稅廳的數據顯示，2018年南韓咖啡出口額僅1.7579億美元（約新台幣54.5億元），去年已增至2.3104億美元（約新台幣71.6億元），4年來成長超過30%。尤其是近年來透過韓劇與電影等文化輸出，更帶動南韓即溶咖啡在海外的市場。
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