德國汽車大廠福斯集團旗下的豪華跑車品牌保時捷（Porsche），以其時尚的外型，又有全球響亮的名牌稱號，曾是大陸「白富美」的標配汽車品牌。但在2023年卻在大陸嚴重失寵，尤其是第3季銷量僅1.69萬台，較去年暴跌近4成。
據財經新聞網站「華爾街見聞」報導，過去幾年，大陸汽車市場風雲變色，新能源車企大爆發，也讓消費者對於智能化、服務、性價比等有了更多要求，可是來自德國的保時捷卻沒有及時應變。
目前保時捷旗下僅有一款純電跑車Taycan，根本招架不住大陸越造越強的眾多新能源車款。2023年Taycan在大陸的月銷量甚至一度下滑至275輛。
報導中指出，過去8年，大陸是保時捷最大的單一市場，其中「白富美」功不可沒。2022年正式掛牌上市的保時捷也在招股書中坦承，截至2022年，保時捷的大陸車主一半是女性，平均年齡不超過40歲，家庭平均年收入約為304萬元人民幣（約新台幣1330萬元）。
不過這群最大金主如今卻正在逐漸冷落保時捷，因為儘管車款的顏值很高，但比起其他電動車款，配備卻不盡理想。除了電動車款吸引力匱乏之外，保時捷今年前3季還把一部分大陸市場的車源調配給全球其他市場，等待交車時間過長等種種因素都讓大陸消費者紛紛用腳投票。
報導中直言，受到主流客戶冷落後，保時捷迫切需要放下傲慢，順應大陸市場，才有望在大陸的豪車市場保有優勢地位。
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