馬斯克公開抨擊指數投資。（示意圖/達志影像/shutterstock）

全球股市的資金流向，近兩年出現重大變化，共同基金與被動型為主的ETF的此消彼漲，尤其在科技巨頭雲集的美股效應更加被放大。

二○二三年以來，投資者聚焦美國聯準會連續升息的舉動、通膨高漲以及經濟衰退的可能性，隨著經濟數據持續強勁、通膨降溫之下，幸好年底最後一次的ＦＯＭＣ會議，結果為連三次按兵不動，利率點陣圖中位數亦顯示二四年有降息三碼的空間，聯準會急轉鴿派的態度，激勵美股持續走高。包含多家高市值公司的標準普爾五○○指數，已連續八周上漲，創下六年來最長連漲紀錄，在全球企業布局生成式ＡＩ趨勢下，輝達（Nvidia）堪稱一整年最火爆的美股投資標的，年初至今股價成長超過二．三倍，其他公司蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、谷歌（Alphabet）、特斯拉（Tesla）、亞馬遜（Amazom）、臉書（Meta）在內的七科技巨頭受資金蜂擁而至，是大型科技股雲集的那斯達克一○○和標普五○○指數得以在十二月中旬陸續創歷史高點的關鍵，七家公司市值總和更已膨脹到占標普五○○三○％的權重，並在涵蓋了十六國成分股的ＭＳＣＩ全球股票指數當中，總權重超過中、日、英、法四國的成分股市值總和。

被動式投資在全球大行其道

由於交易成本、管理費低廉等特性，像ＥＴＦ這種被動式指數型商品近年來穩定成長，主要是依照其追蹤的市場指數，按成分與權重，而有一系列的投資組合。

以追蹤標普五○○的SPDR標普五○○（SPY.US）為例，隨著標普指數二三年的亮眼表現，持續吸引資金流入，光是十二月十八日單日淨流入就達創二○○億美元歷史紀錄，十二月有望再創下一九九三年以來最高單月淨流入。

ＳＰＹ是全球資產規模最大、交易量最大的ＥＴＦ之一，目前股票型ＥＴＦ當中，資產規模前三名依序還有IVV、VOO，追蹤的指數皆是與標普五○○指數有所關連。

馬斯克公開抨擊指數投資

雖然指數型投資可以跟隨少數高市值科技公司股價上漲利多搭上順風車，並享受美股的長期報酬和配息，不過也有公司高層不予認同，特斯拉（Tesla）執行長馬斯克便是其一。馬斯克日前與知名投資機構方舟投資（ARK）執行長凱西．伍德的一場公開談話中，提及對美國金融市場的一系列觀察。

他提到，美股上市公司面臨著繁重監管負擔，來自股東們的壓力限制了經營效率，因此將社群媒體平台Ｘ（前身為推特）私有化，使他能夠在沒有公眾壓力的情況下進行重大改革；他認為在二○二○年加入標普五○○的特斯拉時機點不佳，自加入以來一直落後於該指數，致使指數投資者錯過了特斯拉股價瘋狂飆升的階段。

馬斯克還抨擊，像指數基金這樣的被動投資工具已經變得過於龐大，占據美股比重過高，這種投資模式正在扭曲一些上市公司的股價，並引發極端的市場波動，造成助漲助跌的後果，對於未納入主要指數的公司而言更是不公平。

從市場資金面向來看，也能以此看見被動型工具對資本市場中的影響性確實在擴大。根據英國機構ETFGI的數據顯示，全球ＥＴＦ資產規模在二○二一年來到一○．二六兆美元的空前紀錄，淨流入金額達一．二九兆美元，比二○二○年的淨流入金額還多七○％，二三年截至十一月底，ＥＴＦ資產規模再擴大到十．九九兆美元，並為連續五四個月淨流入，創下新里程碑。

ＥＴＦ規模創新高之際，反之再看到共同基金，過去幾年來持續受到資金外流的打擊。共同基金涵蓋股票基金、債券基金、平衡基金在內，都屬於主動式投資，由基金經理個人主動使用不同類型的投資策略來決定投資目標、進出場時機，全球共同基金在二一年創下二六．九兆美元規模新高後，就不再成長，而ＥＴＦ較低收費和高流動性等諸多優勢，正吸引過去傳統的主動型投資者。（全文未完）

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