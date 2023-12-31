2024年投資的趨勢方向，AI風潮持續延伸。（示意圖/達志影像/shutterstock）

2024年的選股方向，除了AI旋風從伺服器擴散至NB/PC，硬體先行而後應用百花齊放之外，跟著政府政策腳步，IC設計產業依舊是重中之重。

股海中每個人都在尋找獲利的機會，預測投資的趨勢方向，二○二四年除了顯而易見的ＡＩ風潮持續延伸，加上各次產業邁向復甦之外，還可參考政府明訂的政策，如傳產類股的軍購與軍工股，台電強韌電網計畫與重電、電線電纜，再生能源與風力發電等案例，電子股最明確的則是多個國家、我國多個縣市，都積極爭取神山台積電投資設廠，先穩穩地抓住白馬股，再從中尋找黑馬股的蹤跡。

繼二○二三年三月，台灣半導體產業協會（ＴＳＩＡ）發布「台灣ＩＣ設計產業政策白皮書」，指出ＩＣ設計產業面臨中國快速崛起、國內人才短缺問題嚴重及投入先進技術／產品的業者屈指可數等隱憂，亟待採取積極作為以鞏固當前的競爭優勢與市場地位。國科會則宣布將攜手各部會，於二四年啟動「晶片驅動台灣產業創新方案」，以晶片結合生成式ＡＩ等關鍵技術，驅動各行各業全產業發展，目標十年後ＩＣ設計全球市占率從目前約二○％提升至四○％，先進製程全球市占率成長到八○％。

鎖定高階ＩＣ設計族群

根據二三年十二月二十二日經濟部公告「ＩＣ設計攻頂補助計畫」，申請案件之技術標的規格，至二六年須達到等同或超越國際標竿大廠之技術指標晶片設計開發與試產，鼓勵我國企業規劃與開發符合規定的先進晶片及系統，完成關鍵客戶應用驗證，而其主要補助方針分為四大項。簡單來說，政府已經將未來台灣半導體產業投資與發展藍圖，攤在所有人的面前，成為房間裡最顯眼的大象。

一是創新技術之先進晶片開發：因應未來人工智慧高速與大量運算需求，晶片需採用七奈米（含）以下製程，加速研發更高算力的相關技術。二則是針對先進異質整合封裝技術的創新晶片：因應未來處理大數據需求，除了提高單獨晶片算力之外，還需要提升晶片與晶片、晶片與系統之間的傳輸速度，藉以實現多個伺服器或晶片聯合運算技術，建議優先發展技術如小晶片整合封裝模組、矽光子等其他新興應用晶片開發。

三為異質整合微機電感測技術的創新晶片開發：建立透過異質封裝技術整合多種感測器融合，布局智慧物聯網等新興應用所需，實現晶片多工的機能，建議優先發展技術為整合微機電感測技術，採用0.35μm（含）以下之晶圓級製程。四是針對人工智慧／高效能運算，包含伺服器端與裝置端，車用電子包含輔助駕駛與智慧座艙，以及下世代通訊傳輸。

簡單來說，就是不僅鞏固先進製程的領先地位，還要持續擴大優勢。ＩＣ設計原本就是台股中股王的誕生地，一九八七年之後誕生了十八個股王，基本上都是代表當時最夯的產業，二○○九年過後除了大立光是高階光學鏡頭之外，包含聯發科、矽力ＫＹ、信驊到目前的世芯ＫＹ都是ＩＣ設計族群，股王爭霸引領比價向上，帶動ＩＰ類股表現亮眼。

AI PC/NB供給創造需求

Google日前發表多模態ＡＩ模型Gemini，據傳算力可較OpenAI的GPT-4強五倍，先進者縱然具有優勢，然而Google已經將戰爭從原先的線，更加往前推進至面，也就是生態系的進展，包含雲端、邊緣、產品線、企業端等全面性資源投入，勢必提升整備的挑戰性與經營壓力，也代表著將進入銀彈攻勢的軍備競爭，可預期微軟將加速投入。Google與微軟可望大者恆大，相對弱勢的企業則選擇結盟。

Gemini提供Ultra、Pro及Nano三種不同規模的模型，最大型的Ultra擁有最先進且強大的效能，適用於高度複雜任務，其次為Pro，優化成本及延遲性，預期通用性最為廣泛，最後則是適用於終端裝置的Nano，Google也宣布Pixel 8 Pro 將成為第一款運行Gemini Nano的智慧型手機，可確保敏感資料不會離開手機裝置，且在離線狀態下仍可維持正常運行，並可透過Tensor G3處理器導入錄音工具摘要，以及Gboard中的智慧回覆兩項ＡＩ進階功能。

當ＡＩ進入生態系戰爭，也代表是使用者與ＡＩ協作的開端，依據目前現況來看，沒有搜尋引擎就很難有大語言模型，輸入為多摩態、輸出為生成式，即人類與機的對話，從語言、文字進化至透過視覺溝通，這對於以製造業為主的台灣來說，可以進入工廠最前線，透過協作式帶動生產力效率提升，人不用耗費太多時間去學習機器語言，轉變成機器學習人類的語言。

ＡＩ進化速度加快，對於企業端來說，導入後可以有效升級原有服務品質，也可強化競爭力、生產速度、成本結構等，包含預測維護需求、提高生產力、加強敏捷度與安全性、簡化處理流程、提升員工滿意度，簡單來說可以想做是自動化的再升級版。Gartner預估邊緣運算市場規模，將從二一年的十八．九億美元，成長至二六年的五八．四億美元，ＣＡＧＲ達二五．三％，台灣相關廠商可留意工業電腦產業。

全球首款ＡＩ手機問世，而AI PC/NB則是盤面最熱門的題材，然而對終端消費者來說，目前大部分功能在雲端都可以做到，而放在身邊其實是業者希望這樣的演變，據了解，OpenAI今年用電需求跟台積電差不多，ＡＩ運算在終端或消費者端，對業者除了省電也降低成本，並可加速萬物聯網發展演進速度，這將會帶來台灣廠商大機會，不僅止於科技產業，還可擴散至所有生活中的用品。

品牌、代工廠喜迎換機潮

科技產業進入ＡＩ時代，幾乎已經確立是不可逆的趨勢，前面沒有加個ＡＩ，就好像是孤兒一樣，如果能沾上邊，市場所給予的評價可以翻好幾倍，再次應驗站在風口上、連豬都會飛，硬體先行，軟體應用端全方位擴散，預期企業端需求將較消費性更為顯著，ＡＩ手機問世後，Intel預估二○二四年全球將有二三○款NB/PC，將採用Core Ultra處理器。

國內兩大ＮＢ品牌廠宏碁與華碩相繼推出AI PC新品，其中宏碁配合Google Chromebook Plus計畫的商用筆電開賣，較二二年同等級產品提升兩倍速度以及記憶體和儲存容量，透過ＡＩ驅動的Google與Adobe應用程式完成更多工作，價格僅為二．一九萬元，在題材發酵帶動下，光是二三年十二月股價漲幅已超過五五％，創下十二年半以來新高。

宏碁董事長陳俊聖看好AI PC換機潮，除了搭載ＮＰＵ產品之外，另一個動能是微軟的ＡＩ助理Copliot，並表示AI PC產品訂單能見度達二○二四年第一季。除了PC核心事業外，旗下伺服器品牌廠安圖斯，營運動能不錯，應用面的宏碁資訊也展開ＰＯＣ驗證。宏碁前三季ＥＰＳ一．三元，第三季營收年增率轉正，法人預估第四季業績將持穩六○○億元以上。

仁寶是僅次於廣達的第二大筆電代工廠，總經理翁宗斌認為未來ＡＩ是ＰＣ與手機必備功能，且兩者的應用層面不同，彼此並不會產生衝突，有新的應用，才會有購買的慾望，如果景氣回春，可望掀動換機潮。除了AI PC題材之外，也獲得外資調升評等加持，帶動股價自二三年十二月以來已上漲超過三成。

雖然二三年年出貨量較去年呈現雙位數衰退，不過仁寶商用筆電占比四成，在AI PC換機潮中，受惠程度可望相對較高，前三季毛利率較同期提升、ＥＰＳ一．三五元，展望二○二四年，除了AI PC/NB元年之外，近年積極的智慧醫療領域，預期三年內營收占比將挑戰十％，且屬高毛利率業務，並逐步退出毛利率相對低的iPad代工業務，對於產品結構將帶來正向調整。

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