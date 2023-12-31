大陸製造業活動持續收縮，大陸國家統計局31日公布，12月份，大陸製造業採購經理指數（PMI）降至49，比上月下降0.4個百分點，遜於市場預期的49.6。
從企業規模看，大型企業PMI為50，比上月下降0.5個百分點，位於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.7和47.3，比上月下降0.1和0.5個百分點，均低於臨界點。
從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數和供應商配送時間指數高於臨界點，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。
生產指數為50.2，比上月下降0.5個百分點，仍高於臨界點，表明製造業生產延續擴張。新訂單指數為48.7，比上月下降0.7個百分點，表明製造業市場需求有所下降。
原材料庫存指數為47.7，比上月下降0.3個百分點，表明製造業主要原材料庫存量減少。從業人員指數為47.9，比上月下降0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所回落。
供應商配送時間指數為50.3，與上月持平，高於臨界點，表明製造業原材料供應商交貨時間繼續加快。
國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，從全球範圍看，今年以來歐美等主要經濟體製造業持續收縮。當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，調查中部分企業反映，海外訂單減少加上國內有效需求不足是企業面臨的主要困難。
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