儘管蔡英文總統2016年執政後，年年調整基本工資，但許多人仍抱怨根本無感，因為薪水漲幅根本趕不上物價。不過有位年僅19歲的男網友顯然決定「靠自己」最好，他憑著正職與兼職共3份工作，就連休假日都拿來賺外快，1個月收入竟然可高達9.4萬！

這名網友在Dcard上發文，表示自己沒啥學歷，因為18歲畢業就出社會工作。他考上了清潔隊，月薪最低42000元。早上還在早餐店兼差，「一個月最多140小時，最多26740」。周三與周日的休假日，他也拿來跑外送，「通常跑8個小時或12小時，大概一個月能拿到26000多」。

每天長達16個小時的工作時間，他自己都坦言生活過得很乏味，「每天就是工作睡覺」。不過會這麼拼命工作，就是因為他有23歲之前開店創業的夢想。

對於原PO在19歲就能這樣堅定志向「用命在拚」，不少網友都感到相當佩服，紛紛留言，「其實你比那些只有學歷能說嘴的頂大仔厲害多了，祝你成功創業」、「很羨慕有賺錢的動力」、「很厲害，為什麼同樣19我只想躺平」、「很有毅力~加油」。

可是也有不少過來人在佩服他的超狂工作模式之際，也建議他要顧好健康，「過來人還是要跟你說，如果不是真的有經濟困難，不建議這樣操自己的身體，雖然還年輕啦」、「年輕的時候用命去換錢、老了以後拿錢換命」、「你的拼勁我非常敬佩！但提醒你，要賺到大錢，不是靠努力上班，而是要開闊自己的眼界、世界觀與認知，學習投資自己的腦袋，未來存到錢時，才能幫它找到溼滑的雪道！」、「自己注意身體不要把健康搞壞了」。

還有網友提醒他，「創業5年內只有5%存活率，再五年，又只剩5%，台灣的環境對創業者真的不友善，基本上失敗就完蛋了」、「提醒一下最好確認一下清潔隊有沒有公務人員資格⋯⋯，不然po文這樣太明顯被查的話⋯⋯」。