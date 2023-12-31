以色列總理尼坦雅胡今天表示，以色列針對巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」的戰爭還將持續「數月」。他並矢言重新控制加薩走廊與埃及的邊境，剷除哈瑪斯。
法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言將把所有仍被扣押在加薩的以色列人帶回家，他表示，軍方捲入「複雜的戰鬥」，需要時間來實現目標。
尼坦雅胡在記者會上說：「戰爭將持續數月，直到哈瑪斯（Hamas）被消滅、人質返家為止。」
他說：「我們將保證加薩不再對以色列構成威脅。」他補充說，以色列在這塊巴勒斯坦領土上的軍事行動已擊斃約8000名武裝分子。
「我們正在一步步削弱哈瑪斯…我們還將消滅其領導人。」
法新社根據以色列數據統計，哈瑪斯戰士10月7日對以色列南部發動致命攻擊時，造成約1140人死亡。這起突襲促使以色列對哈瑪斯控制的加薩地區發動猛烈攻擊。根據哈瑪斯控制的加薩衛生部，以色列的軍事行動迄今在加薩造成至少2萬1672人喪生。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1121231
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