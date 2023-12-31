儘管俄羅斯7月拒絕延長聯合國斡旋的「黑海穀物協議」，烏克蘭基礎建設部今天表示，自8月設立抵禦俄羅斯威脅的海上走廊以來，烏克蘭已透過約400艘船出口了1300萬噸的商品。

法新社報導，烏克蘭2023年在地面上雖然幾乎毫無軍事成就可言，但在黑海已將規模大上許多的俄羅斯海軍趕出烏國海岸，從而恢復了穀物出口。

烏克蘭基礎建設部長庫布拉科夫（Oleksandr Kubrakov）表示，他「感謝」烏克蘭的國際合作夥伴「確保這條走廊在軍事侵略條件下的運作」。

俄羅斯7月拒絕延長聯合國和土耳其斡旋的「黑海穀物協議」，烏克蘭接著於8月建立海上走廊，連接烏克蘭港口與博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）。

現已失效的「黑海穀物協議」過去允許烏克蘭在1年內出口近3300萬噸穀物和其它食品。

這條海上航線如今格外重要，因為近幾個月來，波蘭卡車司機為抗議俄烏戰爭爆發後來自烏克蘭同業的不公平競爭，憤而封鎖波烏邊界的4個陸路過境點。

俄羅斯曾威脅鎖定進出烏克蘭港口的船隻，且已針對港口和糧食儲存設施發動攻擊。

一艘懸掛巴拿馬國旗的穀物運輸船本週駛往烏克蘭港口時觸雷，造成兩名水手受傷。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天盛讚烏克蘭的海上成功，稱他的部隊今年「重新征服這片海域」。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1121231