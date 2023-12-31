【時報記者林資傑台北報導】2023年進入最後倒數，交通部觀光署彙整6個國家風景區及3個主題樂園的2023～2024年跨年或迎曙光活動資訊，邀請民眾趁著元旦假期多搭乘公共運輸或接駁車來趟送舊迎新之旅，並事先做好保暖禦寒準備，開啟嶄新的2024年。
觀光署表示，今年全台及離島皆有精彩的跨年及迎曙光活動，可到阿里山太平雲梯遠眺最後一抹晚霞，也可在梨山、谷關、日月潭風景區美景中或麗寶樂園、劍湖山世界、義大遊樂世界等樂園裡，欣賞演唱會、煙火秀一起倒數歡送2023年。
而馬祖也特別舉辦2024微光嘉年華活動點燈晚會及元旦大聲公比賽，感受離島跨年迎曙光的熱鬧氛圍。隔日元旦可到東北角欣賞龜山朝日、阿里山聆聽日出印象音樂會、梨山參加高海拔升旗典禮，或西拉雅元旦大圳之路健走，沐浴在2024晨曦中，祈求一整年都好運。
觀光署指出，北部民眾可到宜蘭外澳參加東北角微酵餐桌體驗，以不同體驗迎接首道曙光。中部民眾則可前往谷關、梨山參加跨年晚會，欣賞原民好聲音，隔天還可參加梨山賓館升旗典禮，領取現場限量發放限定紀念品。
日月潭今年將從31日晚上8點起一路high歌到倒數計時，最後同時在水社、伊達邵碼頭水域前施放360秒的兩岸雙煙火。麗寶樂園則找來超強演唱會卡司陣容，以及摩天輪動畫秀及煙火秀，隔天再搭乘摩天輪看日出，來趟天空之夢尋光之旅。
至於南部民眾則可到阿里山太平雲梯，遠眺嘉義及台灣海峽、觀賞2023年最後一抹紅霞，悠遊雲端山城。晚間可前往劍湖山世界或義大世界參加跨年活動，前者以摩天輪主體煙火結合數百台無人機及燈光秀，後者則施放999秒大型藝術煙火。
而2024年首日不能錯過「阿里山日出印象音樂會」，在晨曦、雲海所交織而成的磅礡景觀中，聆聽樂曲，感受日出時分的氣象萬千，享受不可多得的心靈饗宴；西拉雅元旦大圳之路健走，以最舒服的速度，來一場深度旅遊，體驗仙境西拉雅的力與美。
離島跨年迎新則是難得體驗，馬祖今年搭配北海遊憩區燈景、燈飾及光環境，舉辦微光嘉年華點燈晚會，隔天元旦舉辦大聲公比賽，在新的一年邀請遊客將新年新希望大聲說出來。以上所有詳細資訊請洽相關國家風景區管理處及主題樂園網站查詢。
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