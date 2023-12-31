今天是日本的除夕「大晦日」，低成本航空（LCC）捷星日本（Jetstar Japan）受到工會部分成員持續罷工影響，今天預定取消13個航班，影響大約2300名返鄉乘客。

日本TBS電視台報導，對於受影響的乘客，捷星日本將提供更換其他航班或退費等補救方式。捷星日本表示，對預訂航班的乘客及相關人士等造成嚴重困擾，在此深深致歉。

由於捷星日本工會與資方針對給付未支付的超時工作薪資等事項談判破裂，工會從12月22日起發動部分成員參與的罷工，預計將持續到2024年1月7日。罷工後，已接連數日都出現航班被迫取消的情況，影響所及包括新年期間返鄉及收假旅客搭機權益。

工會昨天表示，今天包括機師及空服員等在內總計有23人參與罷工。因此，今天預計將有千葉成田機場及沖繩那霸機場等起降的13個國內線航班被迫取消，影響乘客數約2300人。

朝日電視台報導，工會方面表示，雖然昨天跟資方進行長達7小時的團體談判，最後仍宣告破裂。（譯者：黃名璽/核稿：劉文瑜）1121231