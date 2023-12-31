歐洲聯盟理事會今天表示，2024年3月31日起，成員國羅馬尼亞和保加利亞的公民赴其他大多數歐盟國家以及挪威和瑞士，將不再需要護照，即可搭飛機或搭船前往。

法新社報導，根據歐盟理事會（European Council），歐洲聯盟（EU）27個成員國今天一致同意，明年3月31日起，解除保加利亞和羅馬尼亞的海空邊界管制。

路透社報導，這項決定將歐盟的「申根區」擴大到27個歐盟國家中的25個。申根區也包括不屬於歐盟的挪威和瑞士，但不包括歐盟成員國愛爾蘭和賽普勒斯，歐盟公民仍須持有護照才能進入。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）在聲明中表示，羅馬尼亞人和保加利亞人穿越陸地邊界前往歐盟鄰國時仍將面臨護照檢查，有關取消護照檢查的談判將在2024年繼續進行，並「在合理的時間範圍內」做出決定。

申根公約於1985年簽訂，締約國包括27個歐盟成員國中的23個，以及其鄰國瑞士、挪威、冰島和列支敦士登。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1121231