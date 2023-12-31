台股上周五（29日）2023年封關，加權指數收在17,930.81點，11、12月外資大舉加碼，全年買超金額超過2,633億元，改寫7年來新高，助漲台股今年上漲3,793點，年漲幅26.83％，市值暴增12.6兆元，本益比達20.4倍。

其中年度市值增加最多的是台積電（2330），增加3.75兆元，其次是聯發科（2454），增加6240億元，廣達（2382）排名第三，增加5,878億元。

股價成長方面，以電力概念股華城（1519）以全年度585.1％傲視台股群雄，其他依序為泰茂（2230）486.03％、迎廣（6117）453.79％、定穎投控（3715）448.16％、材料-KY（4763）416.27％。

以台灣股民1,248萬人計算，平均投資人今年狠賺上百萬元；當沖交易買進金額則年增約1成，來到23.2兆元，投資收益從372億元提升到504億元，增加35％，不過扣除證交稅、手續費，當沖客恐怕是賠錢。

保德信台股團隊表示，「據統計，歷年選舉過後30天，台股多為正向表現」，元月還有選舉行情可以正面解讀，且選後不確定因素鈍化後，有利於法人資金回補，搭配美國降息預期帶動資金面充沛，多方氣氛與籌碼面都有利。

資深分析師認為，緯創通吃Nvidia 2024年CoWoS AI晶片基板、AMD與IntelAI晶片模組與基板大單，業績面、題材面雙贏，2024年股價也會強勢表現

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