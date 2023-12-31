誰說民主正在消亡？ 英媒一篇分析指出，創紀錄的40多個國家將於2024年舉行全國選舉，這些國家占世界人口的40％以上，佔全球GDP很大一部分。在40多個將辦選舉的國家中，文章作者認為，「壓力」最大的國家包括台灣和烏克蘭，如果民進黨再次獲勝，憤怒的北京可能會採取超越常規的軍事威脅行動。不過，反過來又可以迅速吸引美國和區域盟友的參與。
據英國媒體《衛報》12月中旬發布、由專欄作家蒂斯達爾（Simon Tisdall）撰寫的分析指出，這場由多國、多黨組成的「超級盃」（Super Bowl）民主選舉，包括最強大和最富有的國家，如美國、印度、英國，最專制的國家，如俄羅斯、伊朗，以及「壓力」最大的國家，如台灣、烏克蘭。
有些選舉將是公開、自由和公平的，但有些選舉則不然。無論單獨還是綜合考量，選舉結果將有助於確定「誰」將控制和領導21世紀的世界。
蒂斯達爾指出，全球自由度連續第17年下降，總部位於美國的獨立監督機構「自由之家」在2023年報告中得出結論，「莫斯科的侵略戰爭導致烏克蘭毀滅性的人權暴行。新的政變和其他破壞代議制政府的企圖，破壞了布吉納法索、突尼斯、秘魯和巴西的穩定性…持續的鎮壓繼續削弱幾內亞的基本自由，並限制土耳其、緬甸和泰國等國的基本自由。」
2024年，歐洲國家奧地利、比利時、克羅埃西亞和芬蘭將舉行選舉，並於6月舉行歐洲議會選舉。人們普遍擔心，極右翼的民族主義、民粹主義、反移民、仇外政黨將會取得更多進步。
蒂斯達爾認為，2024年最虛假選舉的冠軍，必定是俄羅斯，白俄羅斯可能緊隨其後。俄羅斯總統普丁監禁、流放或消滅競爭對手，他的第5次總統任期將會是「帝國加冕」而不是競爭。在擔任最高領袖近25年後，他的個人支持率仍然很高，「因為許多俄羅斯人不認識其他領袖」。
戰爭和衝突顯然阻礙進行和維持民主治理的能力。烏克蘭將於春季舉行總統選舉。烏克蘭總統澤倫斯基的5年任期即將結束，儘管根據烏克蘭戒嚴法，選舉被暫停，但作為釋放內部緊張局勢和民眾不滿情緒安全閥的投票，將是一項值得進行的選舉活動。
如果正如以色列總理尼坦雅胡所期望，加薩戰爭持續到明年，以色列可能很快就會發現自己陷入類似烏克蘭的困境。民調顯示，可能佔多數的以色列人希望尼坦雅胡的極右翼聯盟可以下台，以色列國內聲浪指責該執政聯盟未能阻止10月7日巴勒斯坦激進組織哈瑪斯的襲擊。
另外，一些選舉可能會產生真正的轉折點。難以預測且動盪的巴基斯坦和孟加拉，都將於2024年舉行大選。世界上人口最多的民主國家印度總理莫迪（Narendra Modi）的第3次連任希望可能會因一個由28黨組成的新反對派聯盟「印度」（印度國家發展包容性聯盟，Indian National Developmental Inclusive Alliance，INDIA）而落空。
莫迪領導的印度人民黨（Bharatiya Janata Party）在印度北部和中部占據主導地位，莫迪本人被視為選舉超級明星，與反對黨國大黨領袖拉胡爾·甘地不同。然而，莫迪缺乏吸引力的獨裁傾向，體現在對獨立新聞業的限制、國外反對者的神秘死亡以及喀什米爾的殘酷軍隊鎮壓上，人們對民意調查公平性產生懷疑。莫迪的意外失敗，可能會產生戰略影響，損害美國拉攏印度作為盟友並制衡中國的努力。
值得注意的是，文章也提到台灣2024年1月的總統選舉，指台灣選舉將寶貴地展示民主仍然受到高度重視，屆時堅定的人民將在激烈的外部壓力下獲得真正的選擇。蒂斯達爾表示，如果台灣「支持獨立」（pro-independence）的民進黨再次獲勝，憤怒的北京可能會採取超越常規的軍事威脅行動。不過，這反過來又可以迅速吸引美國和區域盟友的參與。
至於全球矚目的美國選舉，美國現任總統拜登將世界「粗暴地」分為民主陣營和獨裁陣營，拜登說這是這個時代決定性的鬥爭。 蒂斯達爾指出，如果拜登未能擊敗頭號政敵、共和黨籍前總統川普，那麼川普的勝利以及隨之而來、不可避免的「詹姆士一世式」的混亂復仇悲劇，可能會永久顛覆國際秩序，使天秤向威權主義和獨裁傾斜。如果美國這個「山巔之城」（City upon a Hill）不再為之奮鬥，民主必將枯萎消亡。
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