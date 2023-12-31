俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）透露，自俄烏戰爭開打以來，俄法院已判處逾200名烏克蘭武裝人員長期監禁的刑罰。
自戰爭爆發後，俄烏兩國互指對方犯下大量戰爭罪。聯合國此前也數次披露俄當局犯下戰爭罪和侵犯人權行為的證據，包括使用酷刑、強姦和非法驅逐兒童等。今年3月，國際刑事法院（ICC）還對俄總統普丁發出逮捕令，指控莫斯科強行驅逐烏克蘭兒童的行為屬於戰爭罪。
據《路透》援引烏總檢察長辦公室網站公布的數據報導，自戰爭爆發後，當局登記在冊的俄羅斯侵略罪和戰爭罪已超過12.1萬起。
烏克蘭檢察總長柯斯汀（Andriy Kostin）30日在聲明中總結2023年時說，「在我們伸張正義的道路上，今年的主要成果無疑是國際刑事法院對普丁發出的逮捕令。這是一個歷史性的決定，也是一個明確的信號，即任何人都不能凌駕於法律之上。」
另外，拉夫羅夫31日接受《俄新社》採訪時說，「俄羅斯聯邦法院以犯下暴行為由，判處200多名烏克蘭武裝組織代表長期監禁。」
拉夫羅夫表明，俄調查委員會已對約900名烏克蘭人，提起了4000起刑事案件。他說，「這些人不僅包括激進民族主義協會成員、烏克蘭安全部隊代表和僱傭兵，還包括烏方軍事和政治領袖。那些缺席指控的人已被列入國際通緝名單。」
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