巴基斯坦選舉委員會30日宣布，拒絕正被監禁的前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）參加明年2月大選，他的律師表明將會上訴。

現年71歲的伊姆蘭汗可說是巴基斯坦近幾十年來最知名的總理。他不止是該國史上最成功的板球國家隊隊長，還曾帶領國家隊贏得1992年的板球世界盃。在踏入政壇後，他主要獲得底層民眾的支持，但與傳統的巴國政治世族、軍方關係較疏遠。

伊姆蘭汗於2018年8月至2022年4月擔任巴國總理，之後成為反對派領袖，去年11月曾遭遇槍擊事件受傷。在伊姆蘭汗掌權時，他以反腐的名義，逮捕了當時的反對黨領袖夏立夫（Nawaz Sharif）。之後，夏立夫在2022年的不信任投票中，成功罷免伊姆蘭汗，並推上自己的弟弟夏巴茲·夏立夫（Shehbaz Sharif）當總理。有觀點認為，眼下伊姆蘭汗被捕，正是夏立夫兄弟的政治報復。

伊姆蘭汗遭指控與一宗貪汙案有關，今年5月，其在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）高等法院例行聆訊期間被捕，事後被帶往不明地點。巴國警方承認是國家問責局（National Accountability Bureau）指示，把伊姆蘭汗帶到總部接受訊問。

今年8月，伊姆蘭汗因非法出售國家禮物罪成，判監3年，刑期在上訴期間暫緩執行，他同時面臨洩漏國家機密等控訴，目前仍被拘留。

巴國選舉委員會30日公布的文件指出，選委會以伊姆蘭汗被定罪為由，拒絕他的參選資格，並認為作法合憲，另外又拒絕多名前伊姆蘭汗內閣成員參選。伊姆蘭汗的代表律師批評，此次決定是對國家的不公義，暴露出選委會的偏見，並質疑背後有看不見的勢力推動，呼籲舉行具透明度的選舉。