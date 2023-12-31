巴基斯坦選舉委員會30日宣布，拒絕正被監禁的前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）參加明年2月大選，他的律師表明將會上訴。
現年71歲的伊姆蘭汗可說是巴基斯坦近幾十年來最知名的總理。他不止是該國史上最成功的板球國家隊隊長，還曾帶領國家隊贏得1992年的板球世界盃。在踏入政壇後，他主要獲得底層民眾的支持，但與傳統的巴國政治世族、軍方關係較疏遠。
伊姆蘭汗於2018年8月至2022年4月擔任巴國總理，之後成為反對派領袖，去年11月曾遭遇槍擊事件受傷。在伊姆蘭汗掌權時，他以反腐的名義，逮捕了當時的反對黨領袖夏立夫（Nawaz Sharif）。之後，夏立夫在2022年的不信任投票中，成功罷免伊姆蘭汗，並推上自己的弟弟夏巴茲·夏立夫（Shehbaz Sharif）當總理。有觀點認為，眼下伊姆蘭汗被捕，正是夏立夫兄弟的政治報復。
伊姆蘭汗遭指控與一宗貪汙案有關，今年5月，其在首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）高等法院例行聆訊期間被捕，事後被帶往不明地點。巴國警方承認是國家問責局（National Accountability Bureau）指示，把伊姆蘭汗帶到總部接受訊問。
今年8月，伊姆蘭汗因非法出售國家禮物罪成，判監3年，刑期在上訴期間暫緩執行，他同時面臨洩漏國家機密等控訴，目前仍被拘留。
巴國選舉委員會30日公布的文件指出，選委會以伊姆蘭汗被定罪為由，拒絕他的參選資格，並認為作法合憲，另外又拒絕多名前伊姆蘭汗內閣成員參選。伊姆蘭汗的代表律師批評，此次決定是對國家的不公義，暴露出選委會的偏見，並質疑背後有看不見的勢力推動，呼籲舉行具透明度的選舉。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：