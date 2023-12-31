連接英國與歐洲大陸的高速列車「歐洲之星」（Eurostar）宣布，歐洲之星列車31日將全面恢復運行。

數小時前，歐洲之星因英格蘭南部數條隧道淹水取消，導致跨年夜前夕數千名乘客滯留。

路透社報導，歐洲之星表示：「上午將實施一些速度限制，可能導致延誤，車站預計也會非常繁忙。」

法新社報導，負責營運這條鐵路線的High Speed 1之前警告，隧道內積水量「前所未見」，需要一段時間才能清理乾淨。

但歐洲之星30日宣布，31日將按計畫運行，因為「現在至少有一條隧道可以使用」。

歐洲之星在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上發布消息指出：「我們可以確認明天（31日）車班將按照時刻表運行。」

估計有超過3萬人受到列車取消影響，沮喪的乘客稍早表示，新年計畫因列車取消而泡湯。

來自美國紐約的29歲妮可．卡瑞拉（Nicole Carrera）和她31歲夫婿克里斯多福（Christopher）表示，他們在巴黎迪士尼樂園度過除夕的計畫已經「泡湯」。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1121231