大陸日前公布的2023年11月經濟數據未再明顯超乎預期，仍維持溫和復甦態勢，有待更進一步亮眼數據提振投資人信心。12月中旬的中共中央經濟工作會議後，年底將至，交投轉淡，顯見利多出盡的賣壓，近日上證指跌、深成指、創業板指均再探今年低點。

展望2024年，隨著當前基本面利多持續兌現與政策效果逐步顯現之際，陸股相對有利的評價面，有望吸引市場資金回籠。

宏觀經濟方面，12月美國聯準會利率決議一如市場預期，維持基準利率不變，已連續三次暫停升息。本次公布的利率點陣圖更顯示，2024年至少降息三次，本次會議聯準會官員已開啟降息討論。

隨著市場對美國聯準會激進貨幣政策已結束的預期信心升溫，美債利率明顯回落。美國通膨走低與經濟軟著陸的前景，加上利率政策轉趨寬鬆的方向，提振了投資人對風險性資產的興趣，增添陸股利多信心。

反觀近期大陸的幾項經濟數據來看，從11月內需和工業生產年增率來看，受低基期支撐，數據表現頗為亮麗。

其中，固定資產投資年增率2.9％，增速與上月持平。11月工業增加值年增率6.6％，較10月高出2％。汽車和手機產量較上年同期大增，大陸經濟景氣雖然似乎呈現谷底逐步復甦跡象，仍須留意經濟實質走向復甦的趨勢是否延續。

中央經濟工作會議於12月12日閉幕，定調2024年經濟工作目標為增強經濟活力、預防化解風險、改善社會預期，具體透過科技創新引領、擴大國內需求、重點領域改革、擴大對外開放、防範化解風險、抓好「三農」工作、城鄉區域發展、生態綠發展與保障改善民生九大重點工作，最終實現鞏固和增強經濟回升向好的態勢。

關於房地產政策，大陸政府把積極穩妥化解房地產風險放到了首要位置，希望透過保障性住房、城中村改造、平急兩用基建等三大工程，完善相關基礎性制度等方式促進房地產發展新模式，以避免房地產投資大幅下滑。此外，財政政策相對積極，貨幣政策重視彈性適度、精準有效，以此鞏固增強向好態勢。

雖然目前市場仍對大陸總體環境抱持擔憂的態度，在年度中央金融工作會議後，財政、貨幣、房地產等政策多方發力下，當前大陸景氣復甦跡象或能得以實質延續，未來有待中國人民銀行降準預期增強，將有助於市場信心回籠，吸引資金回流。受政策扶植的關鍵科技產業與內需概念類股行情可期，投資人不妨多加留意。