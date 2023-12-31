2023年在電動車帶領下，大陸汽車產銷年增可望達兩位數至3,000萬輛。其中，新能源汽車產銷將超過900萬輛，汽車出口接近500萬輛，取代日本成為全球最大汽車出口國。
綜合陸媒報導，中國汽車工業協會（簡稱中汽協）30日發表2024年新年獻詞提到，2023年全年，大陸汽車產銷有望達到約3,000萬輛，其中新能源汽車產銷將超過900萬輛，汽車出口接近500萬輛，中國品牌乘用車市占率穩定在50％以上。
中汽協數據顯示，2022大陸汽車產銷分別為2,702.1萬輛和2,686.4萬輛，年增3.4％和2.1％。以此推算，2023年大陸汽車產銷年增分別可達11.0％、11.7％以上。
同日稍晚，中國乘聯會祕書長崔東樹也發文表示，2023年1～11月的全球汽車銷量達到8,052萬輛，年增11％，但距離近幾年的高點水準差距仍有6％，惟差距水準縮小。
他表示，2023年11月世界汽車銷量達到783萬輛，年增13％，較2017年11月峰值仍稍低7％，處歷年的次高位水準。2023年11月大陸車企的世界份額為38％，今年1～11月的累計份額達到33％。報導指出，2023年全年大陸車企不斷發動價格戰，以犧牲利潤的方式推升銷量、搶保市占率，除了引發產能過剩，也令市場競爭加劇。
中國電動汽車百人會副理事長兼祕書長張永偉日前表示，2024年大陸新能源汽車產銷規模有望達到1,300萬輛，年增約40％，但車市特別是新能源汽車行業在2024年和2025年將更加「內卷」。
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