結束走勢震盪的一年，大型投行對2024年股市看法轉趨樂觀。但針對美股前景，華爾街看法依然多空分歧，至於歐洲、日本股市則認為有機會創高。新興市場方面，印度股市雖深具投資吸引力，但估值過高是一大隱憂。
儘管國際地緣政治衝突頻傳，加上高通膨、高利率與高債務陰影持續罩頂，但美日兩國均因經濟表現超出預期，加上全球主要央行貨幣政策即將轉向，多家投行仍看好2024年市場前景。
美股方面，儘管華爾街看法多空分歧，多數投行仍認為漲勢尚未結束。美國銀行、德意志銀行、高盛集團與花旗集團均預測，標普500指數2024年底將可上看5,000點。但摩根大通則持謹慎態度，認為悲觀的企業獲利前景將成為美股下跌的催化劑，它看衰標指2024年底將大幅修正到4,200點，較目前指數水位大跌逾11％。
另一方面，歐洲經濟雖疲弱不振，但歐股今年來卻表現不俗，法國CAC40與德國DAX等主要指數均創歷史新高，泛歐Stoxx 600指數年漲幅也超過11％。花旗、高盛與德銀均認為歐股明年還有機會再創高峰。花旗表示，在歐洲央行利率見頂與企業獲利能力良好推動下，有助於支撐歐股進一步攀高。
日本2024年貨幣政策可能轉變，將帶動日圓走強，這引發外界質疑以出口為導向的日本經濟是否將受影響，進而拖累日股。野村證券指出，過去2003、2004、2017、2019與2020年日本股匯雙雙走高，但這5年期間有4年美國10年期公債殖利率下跌，因此認為聯準會降息將推高日股整體估值，讓日經225指數2024年底可能逼近38,000點。
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