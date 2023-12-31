2024總統大選唯一一場辯論會中，三黨總統候選人的經濟政策願景聚焦「新台灣」。國民黨候選人侯友宜宣示，將號召一場「新台灣政治改革運動」，民進黨候選人賴清德強調「打造創新繁榮的台灣」，民眾黨候選人則表示，建設新的台灣，創造子孫的未來。
侯友宜主張，台灣應該布局全球，在經濟貿易以出口為導向，看的是整個區域經濟，甚至要遠到新南向之外的印度、非洲等，他並主張重啟兩岸ECFA談判，要有兩岸協議監督條例來監督，這是基於布局全球，不是只為了兩岸ECFA。為了台灣未來的前景，侯友宜宣示，他將號召一場「新台灣政治改革運動」，核心價值是和平、尊嚴、公平正義與清廉勤政。
賴清德則強調，他會強化經濟，打造創新繁榮的台灣。過去國民黨執政時期經濟停滯的「悶經濟」時代，已經過去了，2018年到現在，台商回流，外資加碼，股市屢創新高。他將善用台灣的人才，豐沛的創意，讓台灣朝向全面的創新型的國家，未來更會運用數位轉型，淨零轉型，兩股轉型的力量，讓台灣形塑智慧永續的新台灣。
賴清德並表示，過去八年來，台灣選擇務實外交、國防自主的道路，得到國際社會更大的支持；也選擇了經濟轉型、能源轉型，讓台灣在全球的產業供應鏈上扮演舉足輕重的角色，為2050淨零轉型做好準備；把經濟成長果實分給廣大需幫助的社會大眾。
柯文哲則從人口結構認為，未來需要面對很多困難的挑戰，包括少子化、高齡化、勞動力短缺、缺乏願景的經濟等，因此需要勇敢的打造一個公平的環境，讓居住在台灣的人，可以在這塊土地上追求他們的人生夢想。
他還說，他將用過去八年在台北市政府的公務經驗及從醫30年的良知與專業，踏出改革之路，需要解決人口危機、改善勞動條件、提高高等教育投資、守護醫療品質、落實居住正義、確保能源穩定、建立產業韌性、杜絕債留子孫，打造共融社會。他承諾，將廣納所有人才為國家所用，建設新台灣，創造子孫的未來。
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