競賽戰況

活動訊息專欄

聯準會（Fed）12月利率決策會議維持利率區間不變，但利率點陣圖對2024年降息二次提高至三次，此為更偏鴿之聲明。

進入2024年，台股多頭格局不變，操作上建議可布局IC設計、IP矽智財、記憶體、網通與光通訊、鋼鐵、營建等族群，有世芯-KY（3661）、中鴻（2014）、新光鋼（2031）、中鋼（2002）、南亞科、華邦電、群聯、威剛、中磊等。

中鋼表示鋼市沉寂1.5年，鋼鐵大趨勢為三年一期循環，2024年循環向上拐點值得期待，預期鋼市將朝向鋼價向上、庫存下降方向，鋼鐵產業正向，預期2024年有數個支撐鋼市向上的動能，包含美國升息循環結束、戰爭影響逐步淡化、中國房地產利好政策將提振後續建築鋼材需求，製造業也有望隨2024年景氣溫和復甦，2024年鋼價走勢將呈現逐季上揚。

看好板鋼族群營運谷底為今年第三季，第四季谷底回升，在2024年復甦趨勢延續之下，看好中鴻、新光鋼、中鋼。

美光財測優於預期，虧損幅度縮小，反映客戶積極回補記憶體庫存，帶動報價及出貨量有所好轉。考量記憶體報價在第四季加速上漲，且2024年第一季漲幅擴大，HBM3E也將開始貢獻營收。

由於台灣記憶體廠，雖然未能直接受惠HBM趨勢，但大廠將產能或投資轉移至HBM，將對DDR4/DDR3造成排擠，有助於供需改善，看好南亞科、華邦電、群聯、威剛。

世芯-KY的北美CSP廠客戶，此次法說會再上修展望，推估營收將成長雙位數以上。另外，世芯-KY的IDM客戶方面，7nm的晶片將在第四季季末開始出貨，而公司強調此顆晶片客戶有經過審查，目前不受禁令管制，第二顆5nm晶片將在2024年下半年放量，推估營收將貢獻2億～3億美元。法人表示，雖然世芯-KY將發行GDR會稀釋獲利，產業趨勢明確加上營運動能持續上修，看好2024年營運表現。