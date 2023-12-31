巴倫周刊報導，2024年美國企業約有7,900億美元債務到期。以往當美企為到期債務進行再融資時，通常會透過大規模裁員以減少開支。但經濟學家認為，明年該情況將不會發生。
近來企業裁員消息頻傳，包括通用汽車旗下自駕車公司Cruise、玩具製造商孩之寶、電商平台Etsy與Spotify都將裁減人力。部分人士將這些裁員視為明年將爆發大規模裁員潮的預兆，其中一項原因是高盛預估明年美企將有7,900億美元債務到期，當企業被迫用更高利率為債務進行再融資，可能轉向裁員減少開支。
Pepperdine大學Graziadio商學院教授史密斯David Smint指出，企業再融資對2024年就業市場是「合法的逆風」，但他與其他經濟學家均認為，這次將不至於引發大規模裁員，主因包括政府投資的持續影響、勞動力短缺的高額成本，以及企業為強化財務所採取的防範措施。
美國政府近來所推動的「兩黨基礎設施法案」、「晶片法案」與「通膨削減法案」，其所授權的財政支出，都要求企業招聘與保留人力才能獲得資助，有助降低裁員威脅。此外，就業市場緊俏也對裁員造成限制，意味雇主若重新招聘，所耗的成本可能更大。
至於企業方面，據Calcbench分析，2024年標普500成份企業中，有55家非金融公司債務將到期，總額為1,052億美元，貸方平均利率為2.75％。儘管如此，現今投資級企業債券仍交易活絡，反映投資者對美企財務體質充滿信心。
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