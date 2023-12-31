上周台股指數收高17,930點完美封關，六條短中長期均線同收紅；本周進入2024年元月初，盤勢持續挑戰萬八關卡，市場聚焦上市櫃公司12月營收、台積電及AI股走勢等兩大因素 ，前者首要關注大立光最新業績表現，台積電是否持續邁向600元關卡以及AI股是否續揚，攸關指數延續封關前續漲行情。
12月29日的三大法人買超111.85億元，主要是外資持續買超121.6億元，投信也買超29.22億元，化解自營商續賣超38.97億元。封關周整體三大法人合計買超749.95億元，外資周買超金額854.61億元，投信周買超金額79.23億元，自營商則是周賣超金額達182.98億元。外資期貨市場增持空單，12月29日外資的台指期未平倉空單部位為1萬6,712口，周增持空單962口。
封關周台股延續驚驚漲格局，周指數高檔達17,945點，封關日收盤指數17,930點，萬八關卡已近在咫尺。統計2023年加權指數累計上揚3,793.12點，累計漲幅26.83％；櫃買指數雖然封關周漲勢趨緩，但2023年櫃買指數累計上揚53.67點，累計漲幅更達29.76％。
2024年伊始，元月初首要觀察上市櫃公司即將陸續公布12月營收，由於目前為財報空窗期，且12月營收表現攸關全年業績加總，在目前指數來到近萬八相對高檔區之際，基本面業績攸關後續買盤追價力道。其中光學元件大廠大立光慣例5日公布上月營收，且2023年10、11月營收接連攀升，不僅11月營收67.9億元創歷史新高，且使得累計營收轉為正成長，法人看12月營收將因出貨高峰已過而呈現下滑；大立光業績牽動光學族群及蘋果供應鏈相關個股走勢。
其次，封關周台積電及AI族群個股持穩趨堅走勢，是支撐盤勢維持驚驚漲創高關鍵，隨近期即將公布12月營收及2024年全球市場拉貨商機等題材，台積電及AI族群有機會獲法人加碼及追價買盤，推升股價延續漲升行情，也備受市場期待。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：