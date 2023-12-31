上周台股指數收高17,930點完美封關，六條短中長期均線同收紅；本周進入2024年元月初，盤勢持續挑戰萬八關卡，市場聚焦上市櫃公司12月營收、台積電及AI股走勢等兩大因素 ，前者首要關注大立光最新業績表現，台積電是否持續邁向600元關卡以及AI股是否續揚，攸關指數延續封關前續漲行情。

12月29日的三大法人買超111.85億元，主要是外資持續買超121.6億元，投信也買超29.22億元，化解自營商續賣超38.97億元。封關周整體三大法人合計買超749.95億元，外資周買超金額854.61億元，投信周買超金額79.23億元，自營商則是周賣超金額達182.98億元。外資期貨市場增持空單，12月29日外資的台指期未平倉空單部位為1萬6,712口，周增持空單962口。

封關周台股延續驚驚漲格局，周指數高檔達17,945點，封關日收盤指數17,930點，萬八關卡已近在咫尺。統計2023年加權指數累計上揚3,793.12點，累計漲幅26.83％；櫃買指數雖然封關周漲勢趨緩，但2023年櫃買指數累計上揚53.67點，累計漲幅更達29.76％。

2024年伊始，元月初首要觀察上市櫃公司即將陸續公布12月營收，由於目前為財報空窗期，且12月營收表現攸關全年業績加總，在目前指數來到近萬八相對高檔區之際，基本面業績攸關後續買盤追價力道。其中光學元件大廠大立光慣例5日公布上月營收，且2023年10、11月營收接連攀升，不僅11月營收67.9億元創歷史新高，且使得累計營收轉為正成長，法人看12月營收將因出貨高峰已過而呈現下滑；大立光業績牽動光學族群及蘋果供應鏈相關個股走勢。

其次，封關周台積電及AI族群個股持穩趨堅走勢，是支撐盤勢維持驚驚漲創高關鍵，隨近期即將公布12月營收及2024年全球市場拉貨商機等題材，台積電及AI族群有機會獲法人加碼及追價買盤，推升股價延續漲升行情，也備受市場期待。