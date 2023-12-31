陸股2023年表現低迷，影響企業上市意願，年內IPO募資額銳減近40％創三年新低。但在官方支持半導體產業上市融資下，陸股IPO結構出現晶圓廠積極上市的有趣現象，包辦規模前三位，大陸晶圓製造二哥華虹半導體更以逾人民幣（下同）212億元的募資額奪魁。
澎湃新聞30日報導，大陸A股2023年IPO數量年減27％至313家，募資額年減39％至3,565億元，數字均是三年來新低。報導指出，陸股上半年有全面實施註冊制等大事，下半年則階段性收緊IPO節奏，年內案例也以中小型企業為主。
IPO集資前3位均由晶圓代工企業奪下，且都赴科創板掛牌。已在港股上市的華虹半導體8月IPO集資逾212億元，規模創科創板史上第三，僅次中芯國際與百濟神州。但華虹上市至今股價持續下滑，12月29日收報42.77元，較上市發行價下跌近18％。
同樣在5月IPO的芯聯集成和晶合集成分占二、三名，芯聯集成是中芯旗下企業，目前股價報5.02元，較發行價下跌近12％。力晶與合肥市政府合資的晶合集成集資近百億元，股價報17.25元，較發行時下跌約13％。
雖然晶圓廠年內IPO的家數與吸金規模表現突出，但整個半導體業在陸股新股市場上仍顯低迷。集微網統計，2023年29家半導體企業A股上市，年減35.56％。且尚未上市的受理企業數量僅48家，同樣年減約36％。據統計，全年終止IPO的半導體企業數年增81.82％高達40家，多數是主動撤回申請，不少企業更是在逼近上市的階段選擇終止IPO。
報導引述分析人士表示，2024年陸股IPO節奏仍將保持收緊，會更傾向科技領域，北交所有望更活躍、承接科技企業上市。Deloitte預計，2024年陸股會有260～330檔新股，融資2,670億～3,170億元，同樣看好北交所吸引更多IPO。
另外，申購新股是陸股年內另類特色，313家IPO有255檔股票首日上漲，若抽中一簽平均收益可達6,159元，規模最大的裕太微甚至單簽可賺逾7萬元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：