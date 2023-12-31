通用汽車（GM）執行長芭拉（Mary Barra）押注自動駕駛車和純電動車（EV）為通用轉型。即使投人過程中，遭遇不少挑戰，但她仍認定這兩大領域是通用未來發展的關鍵。
芭拉2018年與資深團隊開會時做出重大決定，讓已被大肆報導的新款高階凱迪拉克（Cadillac）計畫喊停，理由是其高耗油量V-8引擎，會讓外界誤會通用仍傾向使用化石燃料技術，她同時要讓通用朝純EV方向走。
芭拉10年前被任命為通用115年來首位女執行長。當時通用仍致力走出2009年破產困境，必須破除陳舊的公司文化。她上台後做出極大膽決定，把發展策略以EV和自駕車做為帶動成長的雙引擎。
為此，芭拉做出一個外界難以想像的重大舉動，即不斷縮小通用全球營運規模，以更多資金支應耗費驚人的雙引擎轉型計劃，但這目標正停滯不前。
通用2021年初宣布，計劃2035年底前，讓幾乎所有汽柴油車退場全面生產EV，但同一年底，卻因為EV專用電池供應短缺和組裝線問題，影響EV生產進度，問題延續至2022年而未能解決。
由於通用EV出貨進度延後令客戶失望，並失去趁民眾對EV興趣正濃的大好機會去爭奪市場。芭拉後來坦承，購買EV的消費者數量未如預期，而要縮減部份EV計畫，為其EV業務前景蒙上陰霾。
另外，在芭拉領導下，通用開發自駕車的進度領先許多對手，通用向研發自駕車新創公司Cruise投資逾80億美元而擁有80％股權。但砸下重金卻仍面對不確定的未來而令通用頭痛。尤其發生Cruise一輛自駕車撞上行人並拖行20英呎的事故後，其10月停止舊金山約400輛自駕計程車在街上行駛，在其他城市也大量停駛，並在12月中旬宣布裁撤約四分之一員工。
芭拉在11月法說會上指Cruise未如計劃進度執行任務，如何重拾外界信任相當重要，但仍看好通用EV產量在2024年大幅改善。她對發展EV和自駕車的策略仍具信心，目標是2025年在北美生產100萬輛EV，並依舊看好Cruise在自駕車技術上領先對手，並強調進行技術轉型的過程本來就會起起伏伏。
雖然通用股價在芭拉上台後累跌約11％，但其獲利表現卻大幅提高，因為投入利潤率更高的貨車與運動休旅車等車型，並退出低回報的領域。她任內讓通用營運獲利幾乎倍增並持續超過主要對手。根據FactSet資料，通用過去35個季度獲利，有34個季度優於華爾街預期。
芭拉承諾，2020年到2050年間，投資350億美元開發EV和自駕車技術，但其投入大量資金開發的大部份車款都會朝EV方向走。
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