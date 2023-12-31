已接掌蘋果長達12年的執行長庫克（Tim Cook）日前預告，他很可能在未來10年卸下執行長，引發外界猜測誰是下一個接班人？目前被外界點名的可能人選有六男兩女，他們都在蘋果內部擔任重要職務。

目前呼聲極高的可能人選有全球行銷資深副總裁喬斯魏克（Greg Joswiak），由於多年來對蘋果所有產品管理及行銷瞭若指掌，外界認為他有相當能力接下執行長一職。

營運長威廉斯（Jeff Williams）也被視為熱門人選，他不僅參與整個蘋果供應鏈與營運，還帶領Apple Watch的軟硬體團隊，最近他又成為蘋果最知名軟硬體設計團隊的負責人。財務主管梅斯提（Luca Maestri）雖較晚進入蘋果，但他掌管會計監管部門。

硬體工程副總裁泰納斯（John Ternus）則是科技人出身，目前他職務與新產品有關。軟體工程副總裁費德瑞吉（Craig Federighi）也被認為極可能出線，他曾參與行動設備與桌上營運系統的推出，堪稱蘋果老將。

另外兩名被視為黑馬的女性人選，一位是零售業務副總裁歐布萊恩（Deirdre O’Brien），最近被拔擢到零售貿易部門。亞當斯（Katherine Adams）則是蘋果法律團隊負責人。